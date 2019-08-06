【男共女的事】玩交友App總是「食白果」? 原來大腦設了對象上限

關於貪心與自由這回事，文雅一點的話，北島說：「如果你是條船，漂泊就是你的命運，可別靠岸。」俗一點，則時時聽說：「你是無腳雀仔，停不下來。」 撇開浪漫自白，研究卻道，即使本性花心，遇一個愛一個，大腦原來有上限。

玩交友App得來數之不盡的約會對象真是好事 ?（《To All the Boys I've Loved Before》劇照）

不斷玩交友App還是食「白果」 原因是⋯⋯

時興速食，戀愛也不例外。時時聽友人訴說「威水史」，同一時間與多個異性約會，不合意便轉找另一位。只因約會非常方便，彈指之間，一滑一掃，便能「配對成功」。但是，根據《獨立報》的報導，數之不盡的約會對象不是一件好事，只因我們的大腦有「上限」。

性愛研究員及配對網站的顧問Helen Fisher教授就認為，最大的問題是，我們的大腦不能同時處理那麼多個選擇。她指出，最多只能處理5－9個人選，要是選擇大多，便會誰都覺得不合適。雖然現在約會異常方便，但她指要是不想不斷玩交友App還是食「白果」，最好便是當到達大腦「上限」－即9人便停止。

不想如走進迷宮般不斷尋找，倒不如每次約會重質不重量。（《Love, Rosie》劇照）

抱更開放態度 會更易找到合適的人

雖說寧缺勿濫，但總有好些人是走到另一個極端，時時覺得約會對象不達標，稍一不合心意，便不再感興趣。結果尋尋覓覓，還是孤單，但若撫心自問，自己又何以成為對方的完美？

因此，Fisher建議，不想如走進迷宮般不斷尋找，倒不如每次約會重質不重量，在拒絕對方前，應多想想接受他／她的原因。她解說，當相處久了，認識更多，或許便會更喜歡了。她說，最簡單的做法，你可以把每個猶豫不決當成是「是」。

*英國《衛報》也就交友App提出一些「小貼士」：

資料來源：Independent UK, The Guardian