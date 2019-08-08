防曬神器「臉堅尼」第八代走西域風　大媽任模特、國產貨曾登國際

「中國製造」總是能帶來無限驚喜，其創意更是讓人啼笑皆非。被喻為防曬神器「臉堅尼」的始創者於近日發佈2019年最新款式，多位模特兒於沙灘上展示西域風造型的「臉堅尼」，場面矚目。

被喻為防曬神器「臉堅尼」的始創者於近日發佈2019年最新款式，多位模特兒於沙灘上展示西域風造型的「臉堅尼」。（VCG）

「臉堅尼」發明者張式范由寂寂無名的青島大媽，被紐約《時代》雜誌刊登了青島居民使用「臉堅尼」游泳的照片而一躍成為國際人物。直到今天，「臉堅尼」已踏入了第八代，設計靈感來自西域風情。張式范特意邀請著名的油畫師，將紅鑽與藍鑽畫成稿，再印到水母衣和臉基尼上。

「臉堅尼」雖然登上了國際舞台，然而這充滿中國風的產品並非人人欣賞，張式范卻對此不以為然：「人們都審美疲勞了，我們就想通過臉基尼讓青島的審美更為多元、新潮、有深意」。她致力把中國文化與「臉堅尼」融合，過往曾推出青花瓷、京劇臉譜、瀕臨絕種動物等的系列，由一眾大媽擔任模特兒展示，每次都成功令人留下深刻的印象。

【按圖看】網民在討論區上對於「臉堅尼」的反應：

【按圖看】歷代「臉堅尼」造型：

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除了使用造型別緻「臉堅尼」外，要徹底防曬其實還有其他簡單的方法。到沙灘進行水上活動應選用比平常更具保護力的防曬產品，確保能有效阻擋傷害皮膚的紫外線。即使選對防曬產品，若沒有按時補塗或塗抹份量不足，防曬效果便會大打折扣。

到沙灘進行水上活動應選用比平常更具保護力的防曬產品（IG_satomisquad）

進行水上活動時，身體上的防曬產品容易被汗水與海水帶走，必須塗抹足夠份量的防曬。根據香港癌症基金會的指引，一般成人約需用上35毫升搽勻全身，面部、頸及耳部、肩膀、每邊手臂和腳部均使用約5毫升的分量 （約一茶匙），才能發揮防曬功效。若喜歡清爽質感的女生，可把防曬產品分兩次塗抹，待皮膚吸收後再塗上餘下一半。而且，每隔2小時就要補塗防曬產品。

【按圖看】適合水上活動的防曬產品：

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除了面部和身體需要塗上足夠的防曬，嘴唇皮膚也不能忽略，於烈日下記緊要塗上防曬潤唇膏。另外也別忽略了眼蓋、頸後與腳背等的細微部位。市面上的防曬噴霧與防曬棒雖然方便，但使用時還是要注意噴霧有否均勻噴上全身。而且理想的做法是在出門前20分鐘塗上防曬產品，讓皮膚能徹底吸收。