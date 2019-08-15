【分手】決意放棄就不要反悔　再拿尊嚴追逐錯的人：只會傷上加傷

放棄一個人，最難不是作出抽身而退的一刻，在傻傻的給了好多機會後心死離開，別再給對方拿你的機會當作放縱的資本，而是學懂自己「決定了就是決定了」，就算再深愛、再懷念，也不能在翻過去這一頁後，又再否定和不遵守這決定。

如果兩人存在著不能解決的差異，倒不如及早轉身。（《仇老爺爺》劇照）

老實說，在心淡心死的一刻，不少人都能做到別拿尊嚴去追逐一個錯的人；別拿時間去空等一段已經不屬於自己的情，甚至能夠誓神劈願的告訴身邊的朋友，這次一旦心死了，就定必不會徘徊原地，定會向前看、善待自己，以為自己真的如此理智。

【按圖看】還為昔日的甜蜜而蹉跎當下？以下愛情金句或會令你有啟發：

然而，真正的「火盃的考驗」在於轉身後單身的悠悠歲月，如何控制自己別讓太多的good old days在腦裡不斷倒帶著，或悲或喜、或憂或痛；如何別讓自己假想和強求，猜想對方追看你的每個Story是給你感覺抑或錯覺、猜想他後來跟你聯絡是出於真心抑或擾亂你的內心。

每個人都容易沉醉於強烈情感、甜蜜的回憶之中，仍然懷念昔日的情而無法向前。（《仇老爺爺》劇照）

因為人很奇怪的，在事過境遷後，腦裡總會有N個理由提醒你他的美好；總會有N件小事教你觸景傷情，哪怕只是微小得就像走過一條充滿回憶的街道、看到你們一起追看過的電影系列出了新一集，這也足以成為對這個舊人的情感召喚。

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而最致命的是，這些內心的星星之火，只要你一不留意就足以燎原，足以泛濫成災，令你可以不理智地否定他昔日所有的不好和不適合，很想努力捕捉這種特殊感覺，投入其中，猶如燈蛾撲火般。

雖然你很不甘心和感覺很強烈，但來來回回的失敗和被辜負，正好凸顯了你們的不合適。（《仇老爺爺》劇照）

講到底，每個人都容易沉醉於強烈情感、甜蜜的回憶之中，幾乎是一種反射反應，所以當需要在失戀時運用更大的理性和意志力壓抑它們之際，往往都很易失敗，變得容易反悔和動搖。

正因如此，這反映出為何很多人明明知道期限到了、任性夠了，是時候離開這個錯的人，但最後卻缺乏意志力，反反複複停在原地，而每一次的停留都讓自己進一步傷痕纍纍。

請試試出去走走，你會慢慢發現世界很大，會有一個屬於你的天地。（《仇老爺爺》劇照）

如果你正是卡在這裡，希望你明白，雖然你很不甘心和感覺很強烈，但來來回回的失敗和被辜負，正好凸顯了你們的不合適；反映了就算還有愛，可是若然你們無法做到相處不累，這種吸引不僅無法助你們解決問題，反而只讓你或你們傷上加傷。

明白的，對你來說，愛的感覺是很重要，然而，你要知道其實長大後的愛情，久處不累其實比強烈的愛更重要。如果兩人存在著不能解決的差異，倒不如及早轉身，找一個真正適合自己的另一半。