遺憾分手可恨不可停留　難過一下就好　失去也是另一種擁有

初初分手的時間最難過，因為你好像還未能夠確定你失去了他沒有，他不時會出現，或許是忽然傳你一個訊息、忽然給你一通電話，但來意並非來與你復合，可能是逼不得已交代一些事，他與你的聯繫往往都很快的結束，然而通訊完結後，在屏幕背後各自的兩個人，心情或許有一點相似，心裡大概會問自己：「為何會弄成這樣子的？」

緣來緣去，每一次失去也在替你的故事澆一點水，好讓你再成長多一點。（《分手說愛你》劇照）

沒有人能保証每一段愛情都幸福，我們既然敢去開始，就得要承擔後來的失去，這聽起來是很殘忍的，人快樂時又怎會想到失去的畫面？但隨著你年紀漸長，戀愛經驗愈來愈厚的時候，你就會發現愛情的來與去都是虛幻的，你甚至不知道它何時來、何時走，你能夠做到的就是珍惜當下，珍惜他還在你身邊的時候，那年夏天你與他笑著度過、某年夏天你一個人走、這年夏天你又遇見了新的誰，有時候，緣來緣去，每一次失去也在替你的故事澆一點水，好讓你再成長多一點、成熟多一點、強壯多一點。

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我們既然敢去開始，就得要承擔後來的失去。（《Doctor》劇照）

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《落花流水》裡有一句我很喜歡，「講分開可否不再用憾事的口吻 習慣無常才會慶幸」，對，分開的確充滿遺憾，但我們實在要明白有些事是注定的，上天注定他來到你的生命裡，留下了一點，再離開你的故事，你能夠做的事是好好檢視自己在這段愛情裡做得好的和做得不夠好的，然後好好改善你自己，好讓下一段愛情來到的時候，你是在準備好的狀態下開始，而不是心靈虛弱仍在懷疑自己的情況找被愛的感覺。

你能夠做的事是好好檢視自己在這段愛情裡做得好的和做得不夠好的，然後好好改善你自己。（《失戀日》劇照）

初初分手的時間最難過，老實說，所有道理你都懂，但聽不進耳朵。

不用怕，那就讓自己好好難過一下，但難過一下就好，畢竟在愛情面前，我們無能為力的事實在太多。