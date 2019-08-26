當二人的價值觀理念接近，其實對方真正需要的愛情，無非只是你簡單的陪伴、無條件的互相信任和看得見的在乎，彼此能夠一直靠著溝通、尊重、感恩、誠實和坦誠相對一直走下去，沒有瞞騙與刻意傷害，讓彼此的愛情之路走得平平坦坦。

她需要你的基本陪伴，期望你不會覺得在一起相處是「浪費時間」，即使彼此閒著沒事幹或一起做些並非百分百自己喜歡的事，你也不會感到婉惜或煩厭，因為陪伴是維繫感情的「核心內圍」，全部加起來的威力，足以令你換取一個甘願無條件伴你走遍高山低谷的伴侶。

雙方真正需要的愛情，是沒有瞞騙與刻意傷害。（《婚姻合伙人》劇照）

她需要無條件的互信，不僅你們總能經得起誘惑、耐得住寂寞，珍惜這彌足珍貴的愛情，而且彼此絕對坦白，人心對人心，她真你亦真，因為若非這樣，久而久之，其中一方就會很容易由於腦裡早已積壓太多心事，使內心變得極之敏感，缺乏安全感。

她需要看得見的在乎，感受你會包容她的過去、接受她的現在，願意對她關愛與保護、願意在你能力範圍內給她應有的體貼，不讓她受苦受累，扛下愛人的重責，因為對女孩而言，愛的意義就是被愛，若連這點也無法得到，她會覺得沒那麼想和你在一起。

【按圖看】更多女生心事，維繫感情不一定需要昂貴金錢，時間與心靈的付出才是最寶貴：

陪伴是維繫感情的「核心內圍」，足以令你換取一個甘願無條件伴你走遍高山低谷的伴侶。（《婚姻合伙人》劇照）

換句說話，當你能夠給她這三樣東西，見到你真的愛她，就算你現在沒錢、步入低潮，她需要陪你吃苦，同度風雨，甚至雪中送炭，那些你給她的疼愛，亦會讓她覺得值得忍耐。

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很多人往往誤會，女孩總是欲求不滿，甚至愛慕虛榮，她只想擁有一個愛自己懂自己的另一半。（《婚姻合伙人》劇照）

她也很清楚，真愛這回事，不是缺了就找新的；不是倦了或出事了就換下個，而是踏踏實實找個生活上相處不累的人後，用心磨合，性格不同就大家努力找個中間點；習慣不同就大家用心遷就；有困難互相扶持。

始終矢志不渝的愛，不是嘴裡說，而是心中擁有；海誓山盟的情不是轟轟烈烈後就沒了，而是來自實質行動。

很多人往往誤會，女孩總是欲求不滿，甚至愛慕虛榮，異常現實，希望在愛情中充分滿足物質需要，吃好穿好住好，但到最後，其實她只想擁有一個愛自己懂自己的另一半，不管他有多大能力，總是把最好的留給你。