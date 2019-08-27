【蕭亞軒】40歲Elva戀24歲黃皓　「小鮮肉鑑賞家」的10大戀愛守則

唱跳天后蕭亞軒Elva在40歲生日凌晨，公開認愛小16歲鮮肉男友黃皓，閃瞎大批粉絲。擁有眾多經典歌曲的Elva，感情方面更是精彩絕倫，出道至今20年傳出15次戀情，大多都是姐弟戀，而且每任男友一個比一個帥氣，她因此被譽為「天菜收割機」﹑「小鮮肉鑑賞家」。 戀愛經歷讓眾多網友羨慕又嫉妒，紛紛大喊「拜託出本書教教單身男女戀愛法則」﹑「可以分享一下馭男之道嗎」～別急，人家Elva幾年前上《康熙来了》時就曾分享過自己的10大戀愛守則，快一起來認真回顧一下！

蕭亞軒曾在節目上分享過自己的10大戀愛守則。（《康熙来了》截圖）

1. 一定要出門認識新朋友

這真的很重要，想要有桃花運，首先一定要出門認識新朋友，拓展自己的社交圈，認識的人少，又沒有認識新朋友，桃花要打哪來？

2.放下無謂的矜持

蕭亞軒說自己以前比較ㄍㄧㄥ（硬撐），比較在意形象，或是對方的看法，但其實就算愛戀中，女生也要勇於做自己，表現真實的自己。

想遇到自己的理想型，就要先選對地點！（IG@hsiaoelva）

3.要選對地點遇到愛

想遇到自己的理想型，就要先選對地點！像是如果你想找愛運動的男生，就多去健身房、運動中心或海邊等地；如果你喜歡商務男，就多往商務中心或交流會去等。

▼▼▼按圖放大，睇埋Elva另外七條戀愛守則▼▼▼

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