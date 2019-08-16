離婚不等於失敗　曾經失婚　都可收獲比從前更幸福的愛情

離婚當下像世界末日，痛得死去活來。有些女人選擇保持獨身，有些女人想愛卻沒法再愛，卻有些女人再在下一段感情裡收穫更多幸福。

在早前的七夕，陳法拉在IG貼上跟法籍老公的合照，男方細心地幫法拉夾食物，流露濃濃愛意。這是她的第二段婚姻。第一段與薛世恒的婚姻結束後，她低調地走到紐約，修讀著名學府茱莉亞學院的4年制戲劇碩士課程，以全A成績畢業。

陳法拉於七夕在IG貼上跟法籍老公的合照。(IG@falachenfala)

再婚而幸福美滿的例子，還有台灣女星賈靜雯，曾被家暴的她，離開前夫才遇到現任修杰楷，每天幾乎要將她與女兒寵上天。

筆者身邊也有這樣的朋友。「『離過婚的女人』是一個可怕的標籤，好像人生徹底失敗了。」──2014年，好友M離婚，自殺未遂，活下來；2017年，好友K離婚，她沙啞著聲線說，幸福離自己很遠。可後來，她們都再遇到另一位，日子比從前更幸福。

為甚麼有些離過婚的女人，再愛的時候反而比從前更幸福？

擁有復原信念：「親愛的，讓我們重來一遍好嗎？」

結束了一段婚姻的打擊，很難再相信自己「值得愛」。所以，第一個需要修復的，就是自己的內心。(IG@falachenfala)

結束了一段婚姻的打擊，有時會讓人不想再相信別人，也不願再投入愛情──受過傷的人，很難再相信自己「值得愛」。所以，第一個需要修復的，就是自己的內心。一個擁有復原力、心中有彈性的女人，面對生活不如意，就是仍能對自己說：「親愛的，讓我們重來一遍好嗎？」的人，這位「親愛的」不是別人，是自己。

面對感情、事業、生活的失意，無論經歷過什麼，不要忘了，失敗其實是常態，不要吝於給予自己機會，「即使一遍遍的失敗，但是哪怕一百次裡只有一次成功，也值了。」這份內心信念是一種將自己帶出低谷的光。

談感情，本來就不止開心

離過婚的女人較能痛定思痛，對愛情少了不合理的幻想，反而更願意在關係裡修正自己。(IG@falachenfala)

「別做不合理的期待」──這是M與K最大的體認。感情裡，甜蜜以外還有酸辣甘苦，只是，從小到大，從戀愛、結婚、成家，幾乎沒有人教導我們，應當如何跟伴侶的親密互動，只有靠自己慢慢摸索。「剛開始太甜蜜，以致後來出現衝突與失落都無法好好面對，跌跌撞撞，甚至可能還傷痕累累。例如到底作為伴侶，面對衝突應該咄咄逼人還是包容理解？答案顯而易見，卻知易行難，畢竟，怒火衝天時不掐死對方已經很好。」K這樣說。

愛是每次想要開口對對方說惡毒說話之前吞掉，不是說完之後再說對不起；愛是發脾氣之前先找方法平復一下自己，不是發完脾氣之後說自己控制不了。 --- 林二汶《伴侶》

面對感情、事業、生活的失意，無論經歷過什麼，不要忘了，失敗其實是常態，不要吝於給予自己機會。(IG@falachenfala)

如何面對甜蜜以外的百般滋味，是一場不易的修行，也是與自己修養的決戰。在上了沉重一課後，離過婚的女人較能痛定思痛，對愛情少了不合理的幻想，反而更願意在關係裡修正自己。

愛情很脆弱，但人生還是可以精彩

沒有愛情，人生仍然值得體味。(IG@falachenfala)

曾經被捧為小公主，以為有一座堅固的愛情堡壘照顧自己一生，當甜蜜化為烏有，再次在黑夜裡踽踽獨行，無枝可依的感覺，離過婚的女人很清楚。這反而是她們重新為自己人生找到定位的契機。

沒有愛情的時候，仍然可過得有滋有味，自己的精彩自己給。(IG@falachenfala)

沒有愛情的時候，她們仍然過得有滋有味，她們的精彩自己給。因為沒有愛情，人生仍然值得體味。陳法拉在32歲的時候，放棄了從前香港的事業，踏出舒適圈，學習突破「師奶劇」，進軍歐美市場，換來不一樣的成就。好友M健身減肥打扮，不再放棄自己，她的心情也許是她們的一面借鏡：「當增強了自己，便不再自覺軟弱無力；面對關係的時候，反而不再常常有被忽略、受傷害的感受，不再常常需要對方關注安撫……正確的人反而就來到身邊。」

面對生活不如意，就是仍能對自己說：「親愛的，讓我們重來一遍好嗎？」的人，這位「親愛的」不是別人，是自己。(IG@falachenfala)

幸福不是理所當然，也不是一定天長地久。離婚後，不要覺得誰離開了自己就是永遠的失敗，把握生活的節奏，精彩不必等候誰的賜予。能夠再次幸福的女人，獨身時先善待了自己的精彩人生，遇上愛情時也更有力量經營與珍惜。

再婚而幸福美滿的陳法拉：