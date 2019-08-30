幸福沒有倒數器　女人30不是限期：你得要承認他已經是過去

終於都要承認那一個人是你的前度了，不習慣也是正常的，畢竟你心底裡真的曾以為這個人會是陪你一輩子的人，於是你花了不少的時間與青春在這個人身上，結果他忽然的告辭，而你也好像變得一無所有了。

有人說女生愈接近三十歲，就愈害怕一個人。（《29+1》劇照）

可是，你真的一無所有了嗎？有人說女生愈接近三十歲，就愈害怕一個人，害怕什麼？害怕遲遲未能找到能夠依靠的人、害怕之前花了太多時間於上一個前任身上、害怕會不會就此一個人終老了，這些害怕的情緒的確很赤裸，只因你害怕時間不夠，沒可能回到二十歲，看看月曆，今夕已經不再是當初的女孩，那麼你會不會錯過幸福的尾班車？

儘管昨天的你是與他多麼的幸福也好，都與今天的你無關。（《原諒他77次》劇照）

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首先，我是不認同三十歲屬大限這說法，這是非常幼稚的定義，不少女生的三十歲可是更精彩的，從來幸福都不是與年齡掛勾，你心急，只因你以為幸福是有倒數的計時器，時間到，你就要一個人過生活了，看，夠可怕吧？但其實幸福根本沒有倒數器，根本沒有一個所謂時限之前你就要找到對的人，加上誰說一定要找一個人陪才能過生活？有時候，單身也是另一種幸福。

只是你需要處理的是自己的情緒，有些人在某段情傷過後就一蹶不振，可能是傷太深，回憶太刻骨，但有些則是不甘心，不願承認那一位已經是過去了的人。所以學會承認可是愛情裡必修的一課書，你得要承認他已經是過去了，儘管昨天的你是與他多麼的幸福也好，都與今天的你無關。

不放開舊的牽絆，你又怎能瀟灑的往前走？（《放手愛》劇照）

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不放開舊的牽絆，你又怎能瀟灑的往前走？拖泥帶水，只代表你在拖累你自己的時間，雖說幸福與時間未必掛勾，但你都真的要想通，若時間留來給自己會更有用，那何必要花在一個已肯定不再愛你的人身上？

終於都要承認那一個人是你的前度了。

這很不錯，恭喜你終於願意承認了。