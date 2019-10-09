女友突變「管家婆」很沒趣？因她已視你為未來　愛你遠多於愛自己

愛並非只是說說而已，而是真正決意將對方融入自己的生命裡：在你窮困時陪你同甘共苦、形影不離、雪中送炭、心心相惜；在你風山水起或生活條件較好的時候，會與你錦上添花，卻更會替你節儉、管你這管你那，為你積谷防饑。

愛是在你窮困時陪你同甘共苦；在你生活條件較好的時候替你節儉。（《半澤直樹》劇照）

她很清楚，再怎樣轟轟烈烈的愛情，始終有一個熱戀的期限，在這之後一切的心如鹿撞都會慢慢變成「404 not found」，而接下來的就是踏踏實實的生活。

因此，只要在你身上看到希望，得到值得讓她忍耐的疼愛，你不用低估她陪你同甘共苦的決心，就算你覺得身處低谷的你很沒用，她卻會在看透你的弱點和缺點後，仍然告訴你你很棒。

她寧願迫你吃平價餐廳也不去高檔咖啡廳；寧願繼續堅持用那個舊款的包包，也十萬個不願意你破費。（《半澤直樹》劇照）

另一方面，她亦很清楚，後來兩個人為了生活而在一起的比重，遠遠多於為了濃情蜜意而在一起；為了柴米油鹽多多卿卿我我，所以她寧願迫你吃平價餐廳也不去高檔咖啡廳；寧願繼續堅持用那個舊款的包包，也十萬個不願意你破費；寧願「做醜人」也要迫你別再買Ironman figure。

背後的原因，不是她不愛吃好穿好，而是女孩都有這種脾氣，一旦認定了對方，就會把彼此的未來看得很遠很遠，而且正正因為相愛很易，幸福很難，所以若要幸福，就要及早在能力範圍內盡力經營，儲下最好最多的，這樣愛情之路才會走得平平坦坦。

假如你的女孩正正這種「管家婆」，令你有時感到自討沒趣，甚至會厭倦，請你別忘記，她對你的愛其實一點也不膚淺。（《我的危險妻子》劇照）

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然而，如此務實的代價，是她會變得一點也不浪漫和太強勢，有時甚至變得頗為麻煩，會因為一些所謂的「小事」而對你吼、對你鬧、對你發脾氣。

在乎才會想得那麼遙遠；不在乎自然甚麼都懶理，跟你痛痛快快地風花雪月。

假如你的女孩正正這種「管家婆」，令你有時感到自討沒趣，甚至會厭倦，請你別忘記，她對你的愛其實一點也不膚淺，愛你遠多於愛自己，心裡只想彼此平安幸福，亦請你別忘記，若然有天你步入低潮，這種女孩會最有情有義，願意繼續無條件地陪你走遍天涯海角的。

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