愛情致死有公式　別等到我沉默心死了　才發現自己需要挽救

假如有天我不再對你吼、對你鬧、對你發脾氣、管你這管你那，完全以沉默來表達我所有的想法，咽下一切的心底話和所有不滿情緒，冷暖自知，好自為之，這意味著不是我不再計較那麼多，而是我真的傷透了、失望夠了、心累夠了。

我確實試過坦誠相對，也試過在心累的時候提醒自己包容多點。（《《荼蘼》劇照）

如果能夠選擇，我也不想以這樣看淡一切的方式作為給自己最後的心靈保護，畢竟這樣的話，代表著你已經失去了在我心裡那個不可或缺的地位，就算還有愛，亦有些東西真的變質了，但很無奈地，在這之前，我的確給過你很多次機會，而你亦多次濫用我的善良作為你放肆的資本。

延伸閱讀：

嘻哈大笑不一定真正快樂 只假裝堅強掩飾心事：別讓別人問起騷擾

我確實試過坦誠相對，以「溫馨提示＞無效＞抱怨＞再無效＞生氣＞再三無效」的方式想你知道別再冷處理彼此的相處問題，也試過在心累的時候提醒自己包容多點，謹記過即使最深厚的感情，也並非沒有爭執，而是爭執過後，愛還在。

這種拉据愈來愈久，心的清醒程度亦會隨之增加。（《荼蘼》劇照）

然而，這些屢敗屢戰和自欺欺人，原來一直循環下去的結果，只會是將所有看成無所謂，覺得再等待變成不值得了。

因為當這種拉据愈來愈久，心的清醒程度亦會隨之增加，令我由一開始的「戀愛大過天」，變成後來確定自己真的找錯了人、懷著不該有的期待，理解到原來由始至終不是我一直寫錯答案，所以才不斷被退卷，更不是我沒反思哪裡出錯，而是我根本不是他的最終答案。

若你真的愛我，希望你別輕視我的沉默。（《荼蘼》劇照）

問題的核心，是你期待著問題會在忍耐的時間中被化解，以為只要有天我將所有的怨言和哭聲調成靜音、把情緒收起來，不再所謂的「無理取鬧」，這種表面的和平就是讓愛情之路走得平平坦坦的最佳路線。

然而，如果你真的這樣想，那你實在太天真了，因為人心不是鋼鐵做的，更不可能永遠忍受所有的委屈難過，所以當你沒有在期許的時限內好好回應，只要時限到了，我的一顆真心實意只會被你耗盡，到時候別說生氣，我甚至連哼都懶得哼一聲。

【按圖看】心碎失望有誰共鳴？以下愛情金句說穿你心聲：

這就是你後來形容我所謂的「冷暴力」；就是你後來看成「我不愛你」、甚至移情別戀的表徵，眼見我漸行漸遠，就鑽牛角尖起來，卻沒有反思自身問題，令這段關係雪上加傷。

若你真的愛我，希望你別輕視我的沉默，更加別搞亂一切的因果。我真的沒你所想這樣天生堅強，所以不要等到我心碎心死了，才發現自己需要挽救。