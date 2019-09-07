嘻哈大笑不一定真正快樂　只假裝堅強掩飾心事：別讓別人問起騷擾

對某些人來說，笑不一定意味著真的快樂，可能這只說明這是一個堅強的人，用裝出來的瘋瘋癲癲、沒心沒肺來掩飾心事，不讓別人看出來，即使再累再難過，她亦只能自己扛下和看透一切，繼續走要走的路、闖要闖的關、過要過的日子。

對某些人來說，笑不一定意味著真的快樂。（《29+1》劇照）

其實這種人怎會不想像別人這樣有任性的權利，動不動就發神經，高興時就大笑；傷心時盡情不開心和痛哭，情緒直來直往，並得到應有的關愛與保護，卻無需好似現在的她這樣，需要習慣逞強，愈是成長愈是學會沉默，把哭聲和抱怨聲調靜音，冷暖自知，好自為之？

然而，她很清楚自己沒那種權利，事實上就算她承認自己的生活過得不好，存在著不少幾乎熬不下去、快要崩潰、充滿壓力的日子；面對著很多難以適應的改變和失去，她還是只能笑給外人看，哭給自己聽；堅強在外在，脆弱在內心。

她還是只能笑給外人看，哭給自己聽。（《29+1》劇照）

即使有時心情低落，像抑鬱症發作，也只好默默的不想理人和說話，獨自靜靜，然後待自己恢復嘻嘻哈哈的常態。

這不是因為她天生那麼堅強，更不是她真的那麼厲害，把一切的事情很快看得雲淡風輕，輕易接受世上總有突如其來的失望和失去，在於事無補時瞬間提醒自己「丟都丟了，就別再傷心了」。

有時心情低落，像抑鬱症發作，也只好默默的不想理人和說話，獨自靜靜。（《29+1》劇照）

而是因為她只是找不到或剛剛失去了一個能讓她不用那麼強勢、能給她遇強則弱、能陪她哄她給她依賴的人，於是才要必須把情緒收到別人看不到的死角裡，別人闖不進來，自己也走不出來，然後假裝很堅強的生活下去。

就算生活有N個理由讓她哭，她也要找到一個理由笑到最後。

換句說話，有時她假裝快樂，只為了別讓別人問起和騷擾，而事實上愛笑的她才是心事最多的人，一旦她哭起來，可以比誰都心碎。

雖然她每天都在人前嘻哈大笑，但真正過得好不好，其實她心知肚明。

【按圖看】更多女生心事，你也是個以笑遮掩脆弱的人嗎？

可是，儘管她看來好像習慣了獨自面對所有；習慣假裝開心和不難過，能夠在痛時說沒關係；在難過時表現出沒所謂，但其實她底蘊裡還是脆弱的，心裡會抱怨上天吝嗇，為何要她別無選擇地堅強下去。

假如你是那個希望給她幸福的人，請你在能力範圍內給她最大和最長久的依賴，讓她知道，其實她並不孤單。