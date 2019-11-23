愛情有多恩愛　你也要具備危機意識：別把人生賭在他能否從一而終

無論感情或婚姻，雖然你不用像怨婦般成天胡思亂想，把所有的精力都投放一個男孩身上，但你不得不具備某種程度的危機意識，逃避思考如果有天他不要你了或關係完全變質，你該怎麼辦，有沒有足夠的思想獨立、情感獨立和經濟獨立過未來的日子？

始終人生長路漫漫，無論你多麼用心經營和保鮮，總有些失去是多麼的突如其來。（《我的莫格利男孩劇照》劇照）

不管在一起多久，我認為最好的愛情觀，大概是你做好了與對方白頭到老的打算，亦做好隨時因為一些意外而被迫需要分別的準備，深情卻不死糾難打。

你需要做的，首要當然是在能力範圍內經營好這段關係，不要仗著對方包容你的過去、接受你的現在，對你無微不至的關懷和噓寒問暖體貼，你就擺爛，將一切看成理所當然。

不論彼此感情多好，你亦要好好經營自己，平時好好護膚、保持理想的身段、多看書多長見識。（《我的莫格利男孩劇照》劇照）

而更重要的，是不論彼此感情多好，你亦要好好經營自己，平時好好護膚、保持理想的身段、多看書多長見識、有自己的想法和生活能力，擁有自己的生活，不要等到失去後，才發現自己根本一無所有，甚至被迫委屈求全，硬擠在一個已經不屬於你的世界裡。

始終人生長路漫漫，無論你多麼用心經營和保鮮，總有些失去是多麼的突如其來，就像灑了的牛奶、遺失了的手機、折斷了的枯樹，而且由於時間在變，人也在變，這種失去可能即使你如何努力挽回，回不去就是回不去了。

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你不要孤注一擲，把人生賭在他有沒有從一而終的能力、你們能否一輩子好好相處之上，忘了需要愛自己。（《我的莫格利男孩劇照》劇照）

因此，雖然你不必迫自己戒心太重，總是胡思亂想，徹夜難眠，但你也不要孤注一擲，把自己的人生賭在他有沒有從一而終的能力、你們能否一輩子好好相處之上，忘了需要愛自己、善待自己。

得之我幸，失之我命。

【按圖看】更多愛情金句，緊記別為任何一段感情而停止增值自己：

如果對方能給你應有的關愛和保護，把你當孩子一樣的寵，不忍讓你受苦受累，那就好好珍惜一切，別磨光他的感情與熱情。

但假如問題出現了，而且珍惜過、努力過，問心無愧，仍然走不下去，至少你也能靠自己站直，優雅地獨自走未來的長路，不用擔心這懷疑那，能夠逍遙自在、活得灑脫；至少在沒人陪伴的時日裡，你可以靠自己去想去的地方、做自己想做的事；過自己想過的生活。