嘗過深交後的陌生　溫柔後的冷冰　遇上對的人請遵守3大本分

慢慢你會發現，原來找到一個能長久在一起的伴侶，多年來彼此堅持踏踏實實一起生活，互相深愛，沒有辜負，沒有出軌，沒有太多冷處理的相處問題，有著一直走下去的決心，真的很難得，所以若你遇到請感恩惜福，好好守護這關係。

原來找到一個能長久在一起的伴侶，是一件很難得的事。（《大三元》劇照）

有的人可能從一開始就沒長成你偏好的外觀、沒養成你喜歡的性格、沒給你讓你心動的感覺，又或者此人出現的時候，你正正處於對這個花花世界充滿好奇之時，那麼即使他再好再優秀都是沒用，因為從第一次出現就已經註定無緣。

後來年紀漸長、經歷多了，你會知道「愛得深愛得早，不如愛得剛剛好」。（《她她她的少女時代》劇照）

有的人就算能夠由你生命中的過客，卻能給你誰也無法替代的特殊感覺，走著走著變成你最重要的人，但當在一起久了，慢慢變成依賴，甚至親情，沒了當初的激情，亦難保誰不會碰曖昧或出軌，始終經得起誘惑，耐得住寂寞和平淡，從一而終。

有的人即使能給你最大的安全感，但若對方總愛無視彼此的相處問題，有錯誤不去承認和修正；有疑惑和心事就埋在心中，缺乏溝通，把很多事情都忍著忍著，以為往後就會被化解，那麼時間在變，人亦會變，最後這些失望會令你提不起勁再愛。

如你已經遇上了一個正確的人，請好好遵守3大建議。（《春夜》劇照）

曾經你還傻傻的覺得只要有愛，找一個能一直走下去的人沒那麼困難，可是當你試過碰釘，承受過深交後的陌生、認真後的被迫抽離、信任後的被利用、溫柔後的冷冰，你才明白原來只是你昔日頭腦太簡單。

後來年紀漸長、經歷多了，你會知道「愛得深愛得早，不如愛得剛剛好」這道理聽來簡單，但要是實踐在你們身上，倒是充滿著很多很多的福分和運氣。

因此，假如你已經遇上了一個正確的人，請好好遵守以下的建議：

1. 若兩個人希望走得很遠，最重要的莫過於這五點：陪伴、忠誠、尊重、信任和感恩，用心經營關係，畢竟世上沒有完全合適的perfect match，只有願不願意努力互相配合的兩個人。

2. 謹記，錯過一輛車可以再等，但錯過一個人可能就是一輩子，所以別輕易丟失合適的人。

3. 別讓大家輸給一個「等」字：等之後，等不忙，等下次，等有時間，等有心情……等來等去，最後卻等到沒緣分、等到沒機會、等到沒選擇。在能力範圍內，努力做好本分，好好珍惜，問心無愧。

【按圖看】在愛情上有經歷的人，自會明白以下愛情金句：