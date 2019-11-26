金宇彬抗癌網民屢質疑申敏兒情變　男神康復罕有放閃驚喜震撼全場

因患癌而暫告演藝圈的韓星金宇彬病情好轉，於病後首度公開亮相，出席第40屆電影青龍獎，並擔任頒獎嘉賓，健康狀態理想。在金宇彬接受治療的期間，女朋友申敏兒一直不離不棄。兩人於交往四年間攜手共度大小難關，早前更傳來他們即將結婚的消息，無條件的愛是最難能可貴的一件事。

金宇彬抗癌成功後首度公開亮相，出席第40屆電影青龍獎，並擔任頒獎嘉賓，健康狀態理想。（IG＠woooobiin）

金宇彬於2017年5月宣告患上鼻咽癌，休養兩年半後於日前首次公開亮相，出席青龍獎頒獎禮。風采依然的金宇彬於鏡頭前難掩緊張情緒，並感謝每一位曾為他送上祝福、一直支持他的人。

而青龍獎頒獎禮更是對金宇彬有特別的意義，這也是他選擇這場合宣告復出的原因。金宇彬曾於2014年憑藉《朋友2：繼承者時代》，獲得韓國青龍電影獎「新人男演員獎」提名，雖然最後只奪得人氣獎，但這也印證著他於演藝事業的成長。金宇彬抗癌成功並重歸演藝圈，大家都期待著他將會為觀眾帶來怎樣的作品。

在金宇彬接受治療的期間，女朋友申敏兒一直不離不棄。（IG＠woooobiin）

在金宇彬確診患上癌症時，申敏兒也透過經理人公司發表聲明，指自己將會陪伴在金宇彬身邊幫助他度過治療。兩人至今已交往了四年，感情並未受病患影響，關係反而更親密。有傳聞指金宇彬與申敏兒已經有組織家庭的共識，並打算明年結婚。

回想兩人的戀情最初一度未被看好，他們於2015年初合作拍攝GIORDANO廣告而結緣，雖然兩人年齡相差五年，仍然無礙姊弟戀的發展。在金宇彬接受治療期間屢傳兩人關係破裂的消息，讓外界一直質疑申敏兒會否因病捨棄男方。面對網民的猜疑，兩人一直未有高調澄清。

近日金宇彬竟罕有地大方放閃，為正拍攝《輔佐官2》的申敏兒送上驚喜。（IG＠ supportruck）

其實在兩人相戀的四年間，金宇彬與申敏兒一直低調處理感情事，甚少於社交平台公開放閃。不過近日金宇彬竟罕有地大方放閃，為正拍攝《輔佐官2》的申敏兒送上驚喜。韓國演藝圈流行租用餐車為劇組打氣，故金宇彬便安排應援餐車來到拍攝地點，並於海報上寫著：「為所有劇組人員和演員打氣，特別是申敏兒小姐！」如此窩心的舉動，震撼全場。

作為陪伴癌症病人接受治療的親密伴侶，相信申敏兒的痛苦並不下於金宇彬。在紙醉金迷的娛樂圈中，兩人仍能緊守信念，跨越生死，這大概就是最刻骨銘心的愛情宣言。

在期待金宇彬的新作品前，先回顧一下他歷年的代表作：