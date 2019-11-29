【愛情加法】真愛非互相管制　當他將你融入生命　一切都為你著想

當你的愛並非流於膚淺表面，卻是真的將對方融入你的生命裡，那麼無論你在生活上遇到任何的大事小事有趣事無聊事，你也會想起對方、期待與對方分享，情不自禁地以她所需的方式愛另一半，讓你愛得自如；她受得幸福，令愛情之路走得事半功倍。

將對方融入你的生命裡，你會想給她最噓寒問暖的體貼，把她像小貓般寵愛。（《親愛的熱愛的》劇照）

那時候，你會發現就算不用她對你吼、對你鬧、對你發脾氣、管你這管你那，你亦會自動自覺給她最無微不至的關懷；給她最噓寒問暖的體貼，把她像小貓般寵愛，不讓她受苦受累，而且為彼此的生活注入更多的動力和對未來的期待。

例如眼見天氣涼了，你會在她出門前提她添衣；例如在街上遇到一些她喜歡的東西，你會馬上想起她，甚至於她沒開口想要之前已經悄悄買給她；例如明明她沒有要求太多，但你會甚麼事都願意跟她講，給她最大的安全感。

在街上遇到一些她喜歡的東西，你會馬上想起她，甚至於她沒開口想要之前已經悄悄買給她。（《今生第一次》劇照）

這是因為當你遇到一個合適的人，就算她的確存在著某些缺點、弱點、無心之失，你也安安穩穩地把她置於心中那個不可或缺的地位裡，很想跟她擁有一個很長很長的未來；很想陪她走完彼此的一生，互相溫暖，互不辜負。

當你腦裡植根了這個心理和思維，你的愛情就會自然變得不只是佔有、純粹依賴和坐享其城的汲取，更多的是心甘情願地付出，因此你生活的所有均會莫名其妙地多了她的部分，經常想著怎樣給她更好的現在和未來，就算你沒本事給她全世界，亦盡力把自己的全世界送給她。

你生活的所有均會莫名其妙地多了她的部分，經常想著怎樣給她更好的現在和未來。（《金秘書為何那樣》劇照）

這樣看來，你會明白到，原來昔日談過的愛情不是偶然地失敗，而是真的時機不對：人家沒出現在你想安定和變得成熟的時刻，故此即使你與她們曾經愛得轟轟烈烈，你也缺乏一種打從心底裡的動力和自發性，跟另一半走過每一段路，不是整天說幾愛幾愛，而是以實際行動道出一切。

【按圖看】更多愛情金句，遇上對的人，只想用上一輩子的時間都不夠相愛：

然而，如今這個對的人出現了，於是你終於知道原來愛可以簡簡單單，但不能隨隨便便；不是以愛的名義慢性折磨，而是彼此陪伴，成為大家的陽光；你更知道，原來這不是失去了自己，而是讓自己的生命多了對方，是愛情裡的加法。