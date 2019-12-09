如何分辨對的人？努力經營信任　有種「冇遮冇掩冇格仔」的坦誠

真正適合你的另一半，既是你的情人，也是你最好的知己，無論你多內向和對外人戒心多重，你都能對著他暢所欲言，天南地北雞毛蒜皮開心事傷心事亦能眉飛起舞的說個不停，因為你知道他永遠會用心聆聽，而且會在能力範圍人關心你和呵護你。

真正適合你的另一半，無論你多內向和對外人戒心多重，你都能對著他暢所欲言。（《愛情的溫度》劇照）

如果沒有這個人的出現，對著其他人，或者你往往會自我消化委屈，即使心情突然低落，你也不會主動向人提起，只會不想說話或甚麼都不想做，將最深的秘密埋在心中的死角裡，自己走不出來，亦不願誰闖進來，讓自己一個人靜一會後，慢慢恢復嘻嘻哈哈的常態。

可是，當你碰上對的人，你不會將心中的情緒都盡量留給自己扛下，卻是恰巧相反，倒想甚麼東西和心情都第一時間與對方分享，同時期望對方也這樣待你，讓彼此給大家正能量，令大家都能每天高高興興起床、每夜都能安心去睡，做每件事都充滿動力，對未來抱有期待。

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【愛情加法】真愛非互相管制 當他將你融入生命 一切都為你著想

當你碰上對的人，彼此有種「冇遮冇掩冇格仔」的坦誠。（《觸及真心》劇照）

雖然這種「冇遮冇掩冇格仔」的坦誠相對有點童話，但你們感到是踏踏實實存在的，完全不用擔心自己高估了自己在對方心裡的位置。

而它之出現能夠成真，是因為彼此平時都很努力經營信任，甚麼事都願意講和主動交代，建立深厚的安全感，彼此內心沒有積壓任何心事和雜質，沒有內心變得敏感和懷疑的機會，所以你們不用架起任何保護網，能夠將自己最赤裸的一面展露在另一半面前。

【按圖看】更多愛情金句，只有對的人才有會這種舒心的相處：

而過去你與那些錯的人就是沒做到這步，或無法做到這步，所以到了後來，有時他跟你說真話，你也有點擔心他說假話；你跟他說真話，他卻當你說笑話；你跟他說笑話，他竟然當真了，彷彿怎樣也無法好好溝通，因此往後就算你仍會對著他笑，但過得好不好，只有你才知道。

然而，現在你很清楚這一切已成過去，因為你已找到屬於你的太陽，讓你能夠吸收滿滿的正能量，開心就一起「秒秒鐘歡聚歡笑」；不開心就一點一點的蒸發憂愁。

從前你以為生活迫人，你必須讓自己成為女皇，靠強大的自己走完未來的漫漫長路，但當這個人出現，你才知道原來你可以做一個小女孩。