《Modern Love》真人版　患癌妻替丈夫徵婚：我把以後空間留白　

Anne Hathaway於今年參演由《Modern Love》一書改編而成的劇集,飾演躁鬱症患者,演活了在現代愛情故事中,不過你我他,可是當中的「我」時時被人忽略。 《Modern Love》中感人故事當然不止劇集那五個,其中一個有如電影情節-癌症妻臨終前寫信替丈夫找新伴侶,在《紐約時報》刊登,寫到最後一句:「我會把以後的空間留白,讓你們寫新一段故事。」文章後是一大片空白。十天後,她離世了。

Anne Hathaway演出的《Modern Love》,改編自《紐約時報》同名專欄。感人故事當然不止這個,其中一篇《你可能想嫁給我丈夫》記下了一個癌症妻子為丈夫徵婚的故事。(《Modern Love》劇照)

癌症拿走了她的未來 臨終前為丈夫徵婚寫文《你可能想嫁給我丈夫》

2015拿某日深夜,一對夫婦走進了急診室。一番檢查過後,醫生告訴他們,妻子的痛楚,並不是闌尾炎,而是卵巢癌。凌晨回到家中,二人無力地覺得,原來一切都在慢慢地失去。三個孩子,最小的那個都離家上大學了,預期中的二人世界,原來比想像中短得要多,一切一切有關未來的計劃,都化成泡影,妻子Amy Krouse Rosenthal寫道:

難怪,cancer(癌症)和cancel(取消)二字那麼相似。 Amy

於是,在許許多多掙扎以後,她終於執筆,寫下這篇《你可能想嫁給我丈夫》(You May Want To Marry My Husband)一文,為丈夫「徵婚」,於2017年3月在《紐約時報》上刊登。似時興的交友網站,只是這個有關她丈夫的介紹,是出自跟他結婚26年的妻子寫的。她寫道:

我沒有用過Tinder、Bumble或 eHarmony。但我要為他寫介紹,憑我跟他一起這9490天。 Amy

有關Jason的描述,由他們相識的那一天說起。在Amy24歲那年相遇,二人經朋友介紹,Amy對他一見鍾情,而Jason則是一年後才知道。她由外表說起,Jason身高178厘米、體重73公斤、瞳孔是淡褐色。而且,他是一位律師,生活規律,喜歡建身。他有很好的衣着品味,孩子都愛跟他借衣服穿;最喜歡聽音樂,小女兒時時跟着爸爸一起去音樂會。他愛做飯,也愛小巧的東西,在旅行中時時會買的那種。Amy說,那是因為那些小小的東西見證了他們如何組成這個家,一步一步到現在。Amy寫:「未來的26年都想在一起,可是已經不可能了。」文章結尾,她留下一大片空白,寫:

我會把以後的空間留白,讓你們開展新一段故事。 Amy

文章刊登後十天,Amy去世了,終年51歳。

丈夫Jason Rosenthal撰文《我妻子說你可能想嫁給我》,同樣在《紐約時報》刊登。(TED)

丈夫回覆《我妻子說你可能想嫁給我》:那空白是我每早抬起頭的理由

在2018年6月,丈夫Jason Rosenthal撰文《我妻子說你可能想嫁給我》,同樣在《紐約時報》刊登。他寫:

我就是那男人。Amy寫了一篇有關我的簡介,但對我來說,更似是一封情信。 Jason

他分享,那時他忙於照顧Amy,沒有閒暇理會文章的迥響,而是全力令Amy最後的日子舒服與美麗,但他說:「而這是沒有說明書的。」最後,那段日子並非天天都那麼美麗,而是充滿困難與痛苦。他們時時交談,特別是如何養育孩子,他問她:「沒有你,我怎麼辦?你是最好的媽媽。」Amy即使痛苦,也氣弱柔絲地安慰:「孩子愛你,你是好爸爸。而他們也不再是小孩子了。」直到Amy去世,Jason憶述:

我抱起她沒了生氣的身體,走下樓,經過我們的飯廳、我們的客廳,到醫院的床,待她的身體等候火化。我永遠忘不了那畫面。 Jason

但Amy的信令很多女生回信給Jason,他寫道:「它們都是直接、有趣、感人而真誠的。其中一封更是六頁的手寫信,賣弄她的汽車知識,希望吸引我,十分有趣。」那時,他並未能消化信中的內容,但都在它們當中找到慰藉,甚至是笑聲。他寫:「其中一件Amy給我的禮物,是要我明白我的生命還很長,要以快樂和愛來填滿。她的留白准許我盡情享受餘下的生命。」在一次訪問中說到:

在她去世後的數月中,那留白是我每早抬起頭的理由,即使我十分傷心。我把它視之為禮物,令我可以向前看。 Jason

Amy的留白,使缺了一半的Jason圓滿。他說:「我心中的一塊,永遠留給Amy。我會永遠愛她,而最後誰人跟我在一起,都要接受這樣的我。」

兩年後,他終於找到新的伴侶。

