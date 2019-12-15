《Modern Love》真人版　患癌妻替丈夫徵婚：我把以後空間留白　

Anne Hathaway於今年參演由《Modern Love》一書改編而成的劇集，飾演躁鬱症患者，演活了在現代愛情故事中，不過你我他，可是當中的「我」時時被人忽略。 《Modern Love》中感人故事當然不止劇集那五個，其中一個有如電影情節－癌症妻臨終前寫信替丈夫找新伴侶，在《紐約時報》刊登，寫到最後一句：「我會把以後的空間留白，讓你們寫新一段故事。」文章後是一大片空白。十天後，她離世了。

Anne Hathaway演出的《Modern Love》，改編自《紐約時報》同名專欄。感人故事當然不止這個，其中一篇《你可能想嫁給我丈夫》記下了一個癌症妻子為丈夫徵婚的故事。（《Modern Love》劇照）

癌症拿走了她的未來 臨終前為丈夫徵婚寫文《你可能想嫁給我丈夫》

2015拿某日深夜，一對夫婦走進了急診室。一番檢查過後，醫生告訴他們，妻子的痛楚，並不是闌尾炎，而是卵巢癌。凌晨回到家中，二人無力地覺得，原來一切都在慢慢地失去。三個孩子，最小的那個都離家上大學了，預期中的二人世界，原來比想像中短得要多，一切一切有關未來的計劃，都化成泡影，妻子Amy Krouse Rosenthal寫道：

難怪，cancer（癌症）和cancel（取消）二字那麼相似。 Amy

於是，在許許多多掙扎以後，她終於執筆，寫下這篇《你可能想嫁給我丈夫》（You May Want To Marry My Husband）一文，為丈夫「徵婚」，於2017年3月在《紐約時報》上刊登。似時興的交友網站，只是這個有關她丈夫的介紹，是出自跟他結婚26年的妻子寫的。她寫道：

我沒有用過Tinder、Bumble或 eHarmony。但我要為他寫介紹，憑我跟他一起這9490天。 Amy

+ 3 + 2

有關Jason的描述，由他們相識的那一天說起。在Amy24歲那年相遇，二人經朋友介紹，Amy對他一見鍾情，而Jason則是一年後才知道。她由外表說起，Jason身高178厘米、體重73公斤、瞳孔是淡褐色。而且，他是一位律師，生活規律，喜歡建身。他有很好的衣着品味，孩子都愛跟他借衣服穿；最喜歡聽音樂，小女兒時時跟着爸爸一起去音樂會。他愛做飯，也愛小巧的東西，在旅行中時時會買的那種。Amy說，那是因為那些小小的東西見證了他們如何組成這個家，一步一步到現在。Amy寫：「未來的26年都想在一起，可是已經不可能了。」文章結尾，她留下一大片空白，寫：

我會把以後的空間留白，讓你們開展新一段故事。 Amy

文章刊登後十天，Amy去世了，終年51歳。

丈夫Jason Rosenthal撰文《我妻子說你可能想嫁給我》，同樣在《紐約時報》刊登。（TED）

丈夫回覆《我妻子說你可能想嫁給我》：那空白是我每早抬起頭的理由

在2018年6月，丈夫Jason Rosenthal撰文《我妻子說你可能想嫁給我》，同樣在《紐約時報》刊登。他寫：

我就是那男人。Amy寫了一篇有關我的簡介，但對我來說，更似是一封情信。 Jason

他分享，那時他忙於照顧Amy，沒有閒暇理會文章的迥響，而是全力令Amy最後的日子舒服與美麗，但他說：「而這是沒有說明書的。」最後，那段日子並非天天都那麼美麗，而是充滿困難與痛苦。他們時時交談，特別是如何養育孩子，他問她：「沒有你，我怎麼辦？你是最好的媽媽。」Amy即使痛苦，也氣弱柔絲地安慰：「孩子愛你，你是好爸爸。而他們也不再是小孩子了。」直到Amy去世，Jason憶述：

我抱起她沒了生氣的身體，走下樓，經過我們的飯廳、我們的客廳，到醫院的床，待她的身體等候火化。我永遠忘不了那畫面。 Jason

但Amy的信令很多女生回信給Jason，他寫道：「它們都是直接、有趣、感人而真誠的。其中一封更是六頁的手寫信，賣弄她的汽車知識，希望吸引我，十分有趣。」那時，他並未能消化信中的內容，但都在它們當中找到慰藉，甚至是笑聲。他寫：「其中一件Amy給我的禮物，是要我明白我的生命還很長，要以快樂和愛來填滿。她的留白准許我盡情享受餘下的生命。」在一次訪問中說到：

在她去世後的數月中，那留白是我每早抬起頭的理由，即使我十分傷心。我把它視之為禮物，令我可以向前看。 Jason

Amy的留白，使缺了一半的Jason圓滿。他說：「我心中的一塊，永遠留給Amy。我會永遠愛她，而最後誰人跟我在一起，都要接受這樣的我。」

兩年後，他終於找到新的伴侶。

參考資料：The New York Times（Amy）, The New York Times（Jason）, NBC Chicago