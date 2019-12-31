【心理測驗】天天報行蹤、平日像「連體嬰」 你的佔有慾強嗎？

「你可否不要和異性單獨外出？」、「你現在在哪？和誰在一起？」 兩個人拍拖時，總會對彼此有佔有慾，恰到好處就是在乎對方，但過火了就是佔有慾太強。熱戀時期，兩人愛得如「糖黐豆」並不出奇，只是熱戀過後，佔有慾強不再是甜蜜，而是壓力。

有些人，拍拖也拍得不着痕跡，不會刻意提及，平日也不會把男友掛在嘴邊，到了談婚論嫁的階段，才會突然宣布自己即將結婚。有些人卻是另一個極端，每換一任男友都要大肆宣揚，每個紀念日都要慶祝，當然少不了平日在Instagram上的放閃照，還一定要公開「tag」自己的伴侶，以宣示主權。愛得高調，很多人都可以接受，只是愛得想完全佔有對方，卻不是容易接受。身邊總有三兩個朋友，需要知悉另一半每分每秒的行蹤，希望另一半把工作以外的所有時間都留給自己，將另一半變成「異性絕緣體」，誇張的例子連對方的母親、姐妹也會妒忌。

戀愛就要管束對方嗎？（《荼蘼》劇照）

雖說每個佔有慾強的女生背後，都可能會有一段被人傷害過的故事。正因為這份不安感，才讓她們緊緊捉住另一半不放，時刻都盯着另一半，生怕一放鬆就會失去對方。然而，關係要走得長久，還是要彼此信任，找出一套兩個人都舒服自在的相處方式。到底你又佔有慾強嗎？即做以下心理測驗，找出答案。

如果要送他一樣保暖用品，你會選擇以下哪一樣呢？ A.頸巾 B.外套 C.暖包 D.熱飲

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