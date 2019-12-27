鄧紫棋新歌談舊愛淚灑當場　網民疑指林宥嘉　情傷一年才徹底死心

「鐵肺小天后」鄧紫棋G.E.M.與前公司蜂鳥的解約風波閙得沸沸揚揚，心情和事業似乎都受到重創。不過即使解約風波不斷，但她也憑藉壓力和靈感馬不停蹄地寫歌並推出新專輯《摩天動物園》，這次她肩扛詞曲創作人和專輯製作人的雙重身份，内心脆弱的她，一提到感情話題，仍然忍不住眼淚崩堤……

新歌發佈會談舊愛淚灑現場

當時我受傷了，卻不敢告訴別人我有多受傷 鄧紫棋

鄧紫棋18日到台灣舉行新歌發佈會，在現場響起新歌《很久以後》的旋律時，突然情緒崩潰，淚灑現場，她哽咽表示這首歌反映當時受過的情傷，「當時我受傷了，卻不敢告訴別人我有多受傷！」而歌詞中訴説的對象疑似是舊愛林宥嘉。

鄧紫棋一人包辦詞曲和製作人身份，推出新專輯《摩天動物園》。(gem0816@IG)

錄新歌情緒崩潰

其實在很多很多時候，音樂都在治療我，我曾經很受傷的時候，感情絕對是打擊到我的一個東西，錄這首歌我想起了很多過往。 鄧紫棋

鄧紫棋在新專輯發佈會上流淚。（邓紫棋工作室@微博）

鄧紫棋回想錄《很久以後》這首歌曲時，哭了整整一天，最後足足需要2天才錄完這首歌。她提到在錄音室唱第一二句就開始哭，因為情緒失控，所以所錄的通通都不能用，第一天錄音就錄了8小時。G.E.M.甚至跑到便利店買了一瓶紅酒狂灌，為了讓自己的心情能夠平復，不過她表示隔天回去聼當時所錄的歌曲「感覺很像在KTV喝醉了亂唱，完全不專業。」

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也許是不甘心 也許是可惜 也許無法相信 突然身邊再也不是你 鄧紫棋<很久以後>

鄧紫棋早前與前公司鬧出解約風波後推出新歌《句號》。(gem0816@IG)

G.E.M.直言不諱提到《很久以後》這首歌寫的是往日情傷，她説道當時最難受的事情是「明明很不開心，可是為了讓對方安心離開，不要給他太大的負擔，而不敢告訴他其實很難受」，回顧痛苦情傷的種種，她坦言：「曾經有一段感情失去的時候，我連自己都騙了，當時連我自己對我的傷心都是隱藏的，在錄這首歌時，好像把以前的傷心過往都挖出來。」G.E.M.也承認失戀時自己像一隻貓，人前故作歡喜，人後卻不斷一個人舔傷口，十分心疼當時的自己。

鄧紫棋接受訪問談舊愛。(EToday截圖)

鄧紫棋接受訪問談舊愛。(EToday截圖)

與林宥嘉相戀4年 卻「被分手」

那段感情很特別，我們是迫不得已而分開的 鄧紫棋

2013年，鄧紫棋與林宥嘉高調牽手走上金曲獎紅地氈。（《一路逆風》@Youtube截圖）

當時林宥嘉望著鄧紫棋的眼神充滿愛，二人也愛得甜蜜。（《一路逆風》@Youtube截圖）

《很久以後》中的一字一句仿佛都是在影射與前男友林宥嘉的一段情，當時還是初露鋒芒的新人歌手G.E.M.與已經小有名氣的林宥嘉熱戀曝光，兩人作為公衆人物一直沒公開承認戀情，直到13年兩人一起牽手走上金曲獎紅地氈，被外界認為是高調公開戀情的表現。

不過直到2014年，林宥嘉對外公開表示「祝福彼此」而暗示與鄧紫棋分手，另一邊廂的鄧紫棋似乎並不知情，知道自己「被分手」後，疑似在私人社交賬號上發文狂數林宥嘉不是，寫道「在一起的時候打死不承認我，連金曲獎一起走紅地毯都堅稱不是公開戀情，但現在分了卻拚命一直在每個自己的記者會上說說說」。

鄧紫棋靠音樂療傷。(gem0816@IG)

在鄧紫棋個人成長紀錄片《一路逆風》電影中，她也公開提到與林宥嘉的戀情。當時G.E.M參加内地節目《我是歌手》而達至歌手生涯的巔峰，同時她的情感也跌入低谷，前經紀人張丹形容她與林宥嘉的感情經歷是鄧紫棋生命中「最重要的一段感情，生命裏最重要的一個人」。

《我是歌手》中她演唱的《龍捲風》一歌，就是在訴説與林宥嘉的感情，而當時林宥嘉已認愛丁文琪。鄧紫棋好友何超蓮解釋當時鄧紫棋和林宥嘉是異地戀，無法見面導致很多誤會解不開，何超蓮形容G.E.M.是「只要喜歡一個人，她就會一直往前衝」。

《我是歌手》中她演唱的〈龍捲風〉一歌訴説對林宥嘉感情。(gem0816@IG)

G.E.M接受訪問時提到當時需要一年時間才走出情傷，甚至在那一年裏還心存希望，過去她也經歷過一段憂鬱、狂躁的痛苦時光。今年年末推出的新專輯《摩天動物園》也是她創作過的專輯中製作得最快的一張，短短7個月時間，由詞曲從零開始製作，無論是表達對世界的失望還是感情經歷，都是她累積多年的真實感受。相信在與前公司解約後，G.E.M.才真真正正地走上自己的人生和音樂之路。

鄧紫棋釋出新專輯《摩天動物園》。（GEM鄧紫棋@微博）

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