分辨人生伴侶在於　愛情漸變感情的過程　可有超越熱戀的相處

相處是一個不易學習的課題，兩個人在一起，就得要面對相處，所指的是當愛情漸變成細水長流的時候，兩人又會如何處理愛情漸變成感情的過程，這聽起來像說是愛情淡了，但其實不然，愛情化成感情，這近乎是兩人必經的路程。若從悲觀的角度看，有人或許會理解是愛情退溫，但若然換另一個角度看，卻可能是代表我們終於要辨識這個人，是否就是陪你走整輩子的人。

最舒服的相處，是兩個人在一起的時候不拘謹、不造作。（《愛情的溫度》劇照）

最舒服的相處，是兩個人在一起的時候不拘謹、不造作，有些情侶會怕兩人靜默無聲、怕沒有話題、怕對方會嫌自己悶，但其實誰又會二十四小時像不停廣播般維持笑容狀態？對外邊展露的笑容太多，當面對自己所信任的人時，說不定就能夠卸下武裝了。我們要學習的，是怎樣讓對方在自己面前能夠展示最真實、最放鬆的自己，這是很重要的課題，因為一輩子的時間漫長，我們實在要找一個能陪在自己身邊而又相處得不錯的人，這種相處或許已超越了愛情，而是昇華到一種生命上的陪伴，在你某些人生的階段裡，他在你旁陪著你。

為了所愛的人，我們都願意去學習相處。（《愛情的溫度》劇照）

若真的能夠找到這個人，真的很不錯。或許我們一輩子來的目標，也是為了找到這個人吧？說起來有趣，你又怎會知道那個人會跟你相處得好？這不能預測的，甚或他在其他人眼中是真的不太好相處，但與你卻有一種神奇的化學作用，當你跟他在一起，時間可以變得沒有太大的意義，頂多是你會嫌時間不夠用，怎樣天那麼快就黑，害你沒有時間繼續跟他玩。

【按圖看】更多愛情金句，跟愛人磨合出最舒服的相處，是愛情的昇華：

相處是一個不易學習的課題，最重要的是，你遇見了一位怎樣的另一半，而你和他又可有為相處這課題而努力，當中有太多要學習，要學習忍讓、要學習體諒、要學習設身處地、要學習怎樣讓對方放鬆自己，看，太多東西要學習了。

不過，為了所愛的人，我們都願意去學習。

／／「願我可花足一生和你甜蜜 再走到一百歲那誌慶場合」

P.S.Dear Jane《2084》；曲：Howie@Dear Jane；詞：林寶