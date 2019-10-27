【復合】在這黃金時機不主動爭取　別望他會自動自覺回到你身邊

我很想與你復合，但復合原來是有限額的，你和他曾經分開過，然後互相也捨不得對方，冰釋前嫌後破鏡重圓。你不會忘記與他復合後的那一個晚上，你是如何安心的悠然睡去，畢竟跟他冷戰了不知多少天，雖然在生氣，但心裡卻在掛念他，直到不知誰終於先開口想見對方，然後見面了，裝冷漠了，互相也捨不得對方了，好吧，我們重新在一起吧。

與最愛的人吵架，其實是最折磨自己的做法。（《深夜前的五分鐘》劇照）

與最愛的人吵架，其實是最折磨自己的做法，但有些架，你知道不吵不行，因為你已經沒辦法讓對方明白你有多委屈。於是吵架了、一拍兩散了、再不見面了，看？這是你想達到的效果嗎？他和你真的吵架了，你也終於能把壓在心底裡的委屈一口氣吐出來了，但後來你才發現，原來跟他起初的磨擦其實不過是芝麻小事，相比你失去了這個人，那些所謂相處的問題真的不是什麼大問題。

當你和他都習慣了對方不在身邊，抱歉，你和他看來都準備好失去對方了。（《被偷走的那5年》劇照）

愛一個人可以是一種習慣，不愛一個人也是，當你和他都習慣了對方不在身邊，抱歉，你和他看來都準備好失去對方了。然而分開的起初，你不會感到後悔，你甚至會覺得有點痛快，終於也自由了，這段時間裡，他恨你沒給他自由，同樣地你也好像覺得他纏得你太緊？現在呢？你終於也自由了，怎麼你又開始嫌身邊太寧靜了？

若你很想與一個人復合，問問自己，在這段愛情的心跳還在的時候，你可有主動爭取過？（《被偷走的那5年》劇照）

知道嗎？從前曾經成功復合過，不代表以後就一定能夠復合。你以為這一次的分手與從前相似，他應該會自動自覺的回到你身邊，但抱歉，復合與愛情一樣，都是要主動爭取回來的，若你不主動，對方也不主動，根本就不會有復合這回事，問題在於你到底有多愛對方，又會不會為那些無謂的自尊心而拒絕道歉，同樣地，當對方向你道歉的時候，你又可有放下身段，設身處地想想對方要鼓起多大的勇氣才能夠再找你？

【按圖看】更多愛情金句，你做好復合的準備嗎？

若你很想與一個人復合，問問自己，在這段愛情的心跳還在的時候，你可有主動爭取過？

還是，你任由這愛情失救至斷氣後，你才開始懂得懷念那個人？