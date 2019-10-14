【單身】好過經營爛愛情　絕望傷心已過：精彩章節才開始

有些人害怕單身，但有人卻享受單身的時間。事實上，單身的時候最自由，一些妳曾經為了因拍拖而未能抽時間做的事，這刻妳終於可以專心去做了，從前妳花了不知多少時間來患得患失，不是嗎？他沒有給妳回訊，妳也可以花上一整個夜晚來忐忑，心情壞透，卻同時在浪費時間，對，這的確在浪費時間，因為近乎乞討那個人的憐愛，不是浪費時間，是什麼？

花了太多的時間去經營一些爛的愛情，若那個不是對的人，不如單身更好。（《單身男女》劇照）

當然這也要看你遇到了什麼愛情，上個他或許真的太浪費妳時間，妳好不容易才從那個恍如沼澤的痛苦裡掙脫出來，回頭看看傷痕累累的自己，妳才發現有些愛情上的痛，其實真的有點無謂，因為我們都花了太多的時間去經營一些爛的愛情，若那個不是對的人，妳再重視他都不會發生對的愛情，尤其當妳重視他多過重視妳自己的時候。

妳總是在愛得重的那一邊，回想起來也覺得辛苦。（《單身男女2》劇照）

妳曾經以為這就是愛，愛是什麼？愛是妳凡事都會先想起他，吃到好味道，想他也能嚐到；逛到好地方，想他也能來走一走。總之妳凡事都會先想起他，但誰又會先想起妳？他會嗎？看來他不是，這一點妳是知道的，這恍如失衡的搖搖板，妳總是在愛得重的那一邊，回想起來也覺得辛苦。

當妳終於肯承認自己是單身了，這很好，因為這樣才有機會遇上更好的他。。（《單身男女》劇照）

在這種不對等的愛情裡掙脫出來，重回單身，這是特別難習慣的，因為妳為他著想久了，就忘記了怎樣替自己著想，然而這也是妳要努力練習回來的，真夠慘，太愛一個人的後遺症，就是忘記了怎樣愛自己。

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當妳終於肯承認自己是單身了，這很好，因為精彩的章節才剛開始，不是嗎？因為妳要傷心的都傷心過了，要流的眼淚都流乾了，既然傷心都已經來到了極致，那麼妳就不會比現在更傷心了，這正是時候開始想想妳自己，想想妳真心想做的事情。

單身，才是妳找回自信的最佳時間。