早知他不再愛你　等待不能沒了期：別過分美化與他不存在的未來

不是沒有人對你好，而是你仍然只想要某一個人的好，可是答案很鋒利，你早已清楚他不會愛你，然而你也不知道自己在等什麼，就像你明知道巴士早已過了尾班車，你卻繼續站在巴士站，不離開卻又不知道在等什麼。

你在等待某個離開你的他嗎？（《等一個人咖啡》劇照）

人生裡，我們花在等人這件事的時間實在很多，不是每一個人都有這樣的幸運，能夠一遇見就遇對，又或是輕輕經歷過些波折就能夠開花結果。有更多的人在愛情上是寸步難進，因為她自己也不知道真正的幸福在哪裡，她只能夠繼續說服自己過正常的生活，然後繼續等下去，等什麼？等那個他回來，或等自己終於放得開手。

問問認為自己已經放開手的人，問問她們那段時間的感受，她們都會苦笑，不想再談太多，畢竟都已經是過去了的事，但她們會告訴妳：「相信我，會過去的，只是妳現在還得要經歷這傷心，這必經的傷心。」總有這樣的一個人，跟他分手以後的傷心，可以蔓延數月甚至數年，只因妳曾經在他身上看見自己的未來，妳以為，妳終於都找對了一個人，結果卻是又一次遭到拋棄，妳苦笑，到頭來原來還是剩底妳一人。

妳的傷心裡或多或少建立於與他尚未發生的未來，而這個未來，大多是妳幻想裡美化了不知多少倍的未來。（《等一個人咖啡》劇照）

有那麼慘嗎？妳問問自己，難道沒有了他，真的沒有妳自己了嗎？對，妳的生活的確充滿了他的影子，但妳就是妳，妳仍然擁有著妳自己，回想在遇見他之前，妳一樣可以過得好好的，在他離開妳以後，妳傷心，但細心想想，妳的傷心裡或多或少建立於與他尚未發生的未來，而這個未來，大多是妳幻想裡美化了不知多少倍的未來。

妳細心看一看，其實還有不少人在妳身邊，願意聽妳說、願意陪妳走，只是妳是否願意去嘗試、去接受。

不是沒有人對你好，只是你仍然不讓自己接受其他人的好。

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