在愛情中總是小心翼翼？台灣暢銷作家文字療傷：你忘了要對自己好

愛情可以很美好也可以很卑微，有什麼比喜歡的人剛好也喜歡自己。不過現實生活中，這樣的「剛好」成了僥倖，不幸的人還是佔多數，喜歡的對象會喜歡自己只是一個卑微的奢望。 台灣暢銷作家肆一暖心著作《可不可以，你也剛好喜歡我》用細膩溫柔的文字，陪著讀者度過一個又一個寂靜又失落的夜晚，該書籍也被改編翻拍成電影，即將在三月上映。究竟喜歡一個人，會不會失去了自己？

《可不可以，你也剛好喜歡我》將改編成電影。(《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照)

在愛情裡，先給愛的人不可悲，無法愛人才是。 《可不可以，你也剛好喜歡我》

愛情裡，人們總是爭執著要分個輸贏，執著於誰先愛的誰、誰付出的比較多、誰受到的傷害更大⋯⋯這樣一來愛情有了衡量的標準、有了桎梏的枷鎖、有了先後的次序。可是愛情本是看不見摸不透，又沒有道理可以詮釋的東西，執著的結局往往是你死我活、兩敗俱傷。愛情可以很簡單：愛情來的時候，努力做好自己；愛情走了，你還有你自己。

這本書，寫給每個心裡還隱藏著愛卻小心翼翼的人。 肆一

肆一是台灣暢銷作家。(fourone4141@IG)

多次登上誠品、博客來等暢銷榜的台灣人氣作家肆一，在FACEBOOK上有超過34萬個追蹤者，他其中一個暢銷的作品《可不可以，你也剛好喜歡我》，用療癒又溫暖的筆觸，為讀者們撫平在感情關係中「負傷」的心靈。愛情很難，有的時候會為難別人，有的時候會為難自己。許多人都會玩笑似地說著，為什麼一個平時看上去這麼精明的人，一到愛情面前就成了傻瓜。如果你也剛好覺得自己是感情中的「失敗者」，那這本書就是你泅泳在自憐自艾的旋流中，一塊「拯救心靈」的浮木。

談到創作初衷，作者肆一接受訪問時談到人們在面對「愛情」的時候，常常會將感情變得很複雜，面對這樣的狀況人很容易不愛自己，創作這本書的初衷是想獻給那些在「愛情」中總是小心翼翼的人。全書多以短句形式書寫，肆一解釋這樣讓讀者看書的時候不會感到有負擔，就像是朋友留給自己的一封短信或者留言，隨意翻開其中一頁幫助自己度過艱難的時光。

肆一第三本書。（肆一@FB）

我曾經以為，只要變成別人就會有人愛我。但很後來才明白，要是自己不喜歡自己的話，一切都沒有意義。 《可不可以，你也剛好喜歡我》

筆者很喜歡自序中的一段話：「那些堅持不鬆手卻還是失去的；那些費盡心力獲得卻又消逝的；那些忍著不哭卻總還是紅了眼眶的；那些解釋不了卻感受清晰的；以及那些以為再也好不了終於也結了痂的，每個人都是好不容易，才走到了這裡。」愛情正是因同時擁有美好和遺憾才能完整，要如何在破裂的關係中慢慢找回自己，《可不可以，你也剛好喜歡我》或許能給你一個答覆。贏得愛情，輸了自己，又有何意義呢？

愛情不是一場角力游戲。(《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照)

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改編成同名電影《可不可以，你也剛好喜歡我》

喜歡與喜歡之間，欠了一個「剛好」。

肆一的散文作品《可不可以，你也剛好喜歡我》被改編成同名電影，即將在今年三月上映，讓一路追隨肆一的讀者粉絲都大感驚喜。原作者肆一也感嘆：「等待了三年的寶貝終於誕生了，真的很開心！」 電影集齊了萬眾矚目的台灣新生代演員包括曹佑寧、陳妤、林映唯、李杏等等，讓粉絲們更加期待劇情。

電影將在3月21日上映。(《可不可以，你也剛好喜歡我》劇照)

而該片的編劇是票房破億的電影《比悲傷更悲傷的故事》中的導演林孝謙以及編劇呂安弦共同編寫，相信又將掀起一股台灣愛情電影風潮！電影主要講述女主角田筱湘（陳妤飾）是個熱愛肆一散文及塔羅牌的女孩，同時她也深愛著青梅竹馬的李助豪（曹佑寧飾），然而工具人個性的助豪卻向校花宋依靜（林映唯飾）告白了，究竟田筱湘心中的初戀會走向剛剛好的完美結局嗎？

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