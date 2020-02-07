林憶蓮恭碩良8年情告終　天后獨愛才子　曾為「他」做小三受爭議

歌手林憶蓮（Sandy）與小11歲男友恭碩良（Jun）宣佈兩人就此情斷，兩人2011年認愛，交往8年，之前就有傳恭碩良有新歡已經讓外界猜測兩人是否已經情盡，昨日林憶蓮在個人微博發表聲明，指兩人早在去年一月已經分手，各走各路緣分已盡。

相差11歲姐弟戀情斷 相愛8年遺憾分手收場

恭碩良與林憶蓮宣佈分手。（八哥@微博）

樂壇天后林憶蓮現年53歲，經歷過離婚以及另一段感情的終結，她遇見了音樂才子鼓手恭碩良，可謂是天雷勾動地火，兩人同樣熱愛音樂，惺惺相惜。雖然這是一段相差11年的愛戀，但是讓人無阻愛苗悄悄燃燒，兩人自拍拖以來，一直表現恩愛甜蜜。每次林憶蓮開演唱會，男友恭碩良必定伴隨左右，做「御用鼓手」。

這是一個艱難、且悲傷的選擇。

林憶蓮曾經對媒體表示，自己不會跟Jun結婚，但她坦言：「他是我生命中最重要的男人」，公開發表愛情宣言令人動容。在林憶蓮之後的音樂旅程上，恭碩良一直在背後默默支持和幫助她，與她一起走過一個又一個音樂里程碑。當年恭碩良意外弄斷韌帶的時候，林憶蓮也不離不棄照顧他，當時Jun韌帶斷裂加上打鼓造成雙手有長期傷患，連如厠都有困難，導致他陷入人生低潮，幸好女友陪伴度過艱難時光。

如今兩人8年感情終以分手收場，兩人各自在社交網站發出分手聲明。林憶蓮表示「這是一個艱難、且悲傷的選擇，但也是一個出自對於彼此的愛與關懷而做出的決定」，也令不少粉絲為這段感情感到惋惜。

林憶蓮發表分手聲明：

林憶蓮發表分手聲明。（林憶蓮@微博）

天后與才子們的四段情 其中一段最受爭議

音樂才女林憶蓮的情路不算順坦，甚至可以用坎坷來形容，「才女」總是傾心於「才子」，林憶蓮的幾段情個個都富有有才華，可惜感情總是難以開花結果。天后爲人所熟知的第一段戀情，是1982年林憶蓮剛剛考入商業電台做DJ，並且改了一個叫「611」的藝名。當時林憶蓮還是一個情竇初開的少女，她戀上另一位DJ陳輝虹，可惜這段清純戀情只維持了很短時間。

後來林憶蓮遇到舞台演員出身的許願，他起初擔任林憶蓮的形象指導和排舞師，後來成爲專輯製作人。兩人相戀直至林憶蓮離開了許願的團隊，傳出兩人的情侶關係早已終結。

林憶蓮出道數十年是樂壇天后。（林憶蓮@微博）

1992年林憶蓮與台灣音樂教父李宗盛合作，合唱電影《霸王別姫》的主題曲《當愛已成往事》，當時已經傳出兩人擦出愛火。但是當時李宗盛已有家室，當時他的太太是商台DJ朱衛茵，更育有兩個女兒。1997年李宗盛與朱衛茵宣佈離婚，翌年林憶蓮公開還有身孕消息並表示會與李宗盛結婚，一時之間外界流言四起。懷疑林憶蓮是否插足李宗盛與朱衛茵婚姻做「小三」，李宗盛也因此背上抛棄妻女的污名。後來林憶蓮誕下女兒李喜兒，雖然這段婚姻爭議不斷、千夫所指，但是有情人終得以成眷屬。可惜這段備受矚目的婚姻，只維持了短短6年，2004年兩人宣佈離婚。

林憶蓮與李宗盛的一段情最受爭議：

林憶蓮參加内地歌唱比賽。（林憶蓮@微博）

離婚一年後，林憶蓮重遇初戀男友陳輝虹，重燃愛火，可惜第二次戀愛依舊沒有成功，再次分手後陳輝虹找到另一真命天女，並在四個月後閃婚。直至最後，林憶蓮遇見了鼓手恭碩良譜出戀曲。雖然如今，這段外界都十分看好的戀情，以失敗告終，這個自强自立的音樂才女情路坎坷讓人唏噓。不過愛情只是生活的一部分，粉絲們紛紛留言為林憶蓮打氣寫道「支持與尊重你的決定」、「你幸福就好」、「相信你今後的人生會更加精彩，我們永遠支持你」……相信能為林憶蓮送上一些溫暖。

林憶蓮是樂壇​天后卻情路坎坷：