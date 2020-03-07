【Netflix】談一場「唔見樣」的戀愛　最吸引男生的內在特質是..

在Netflix全新實況節目《Love Is Blind 盲婚試愛》中，30名男女被安排了在互不相見的情況下，在「愛巢」中隔牆溝通、互相了解。從中他們挑選出訂婚對象，並在認識的40天後閃電步入婚姻的殿堂，來驗證心靈上的契合。到底愛情是否能跨越外貌和年齡等外在因素，有個完美的結局？

30名男女，在互不相見的情況下，在「愛巢」中隔牆溝通。(《Love Is Blind 盲婚試愛》)

節目中不少男生坦言，以往拍拖都是比較表面，只會跟模特兒或選美小姐拍拖，這次參加節目，就是爲了找到心靈契合的另一半。在沒有外表因素影響的情況下，究竟男生在選擇結婚伴侶，最希望女生具備什麼內在條件呢？ 依然單身的妳要注意，說不定以下幾項能助妳順利出pool呢！

會烹飪的女生更吸引

愛情能否跨越外貌和年齡等外在因素，有個完美的結局？(《Love Is Blind 盲婚試愛》)

「平時會不會自己下廚呢？」這是節目中男生很常問的一題。果然，「要抓住男人的心，首先要抓住他的胃」，這句話一點也沒錯。不少男生都希望另一半會下廚的人，妳不一定需要廚藝精湛，但至少在需要時能有幾道拿手好菜。男生提出這個問題，除了關心自己婚後會否有飽飯吃之餘，更想知道的是，女生是否有照顧自己的能力。

擁有幽默感是智慧的表現

擁有幽默感是智慧的表現， Lauren 樂天幽默的性格深深吸引科學家Cameron。(IG@munaluchibride)

Lauren 和 Cameron這一對跨越種族，在愛巢素未謀面下愛上對方，最終結婚。(IG@need4lspeed)

在互相認識的對話當中，有些男生會故意加插一些有味笑話，參加者Bernet說，是想看看女生們是否能聽懂這些笑話，順便測試女生們聽到後的反應。這點證明男生在選擇結婚對象時，也會著重女生是否具備幽默感，確保以後一齊共度的時光能持續精彩，而不是淡而無味的。

心胸廣闊的女生更令人愛

節目中Carlton發現自己戀上Diamond後感到掙扎，他想向Diamond坦白自己曾經是雙性戀，但不知道對方會否接受他，最終二人不歡而散。

有些男生在女朋面前會裝成大男人，但說到挑選老婆，他們總會希望老婆能當他們心靈的最強後盾，除了能跟他們心靈契合，更需要擁有強大心臟，懂得體諒和寬恕。節目中Carlton發現自己戀上Diamond後感到掙扎，他想向Diamond坦白自己曾經是雙性戀，但不知道對方會否接受他，最終二人不歡而散。

Jessica 比 Mark 大10歲，二人因為很多一樣的生活習慣而成為戀人。

而在Bernet 和Jessica對話初期，Jessica問他有否孩子，他的回答是：「我所知道情況下是沒有的。」帶點頑皮不羈，又坦白了多姿多彩的戀愛史。男生都喜歡陽光積極的女生，接納自己陰暗的一面，凡事寬容。

強勢一點的女生更具挑戰性

(IG@barnettisblind)

有些男生看似無腳的雀仔，總愛到處留情，但一旦遇上一個吃得住他的女生，就會被吃得死死的。這種女生不一定是特別漂亮、身材好，但一定是很有態度的。Bernet憑著風趣的談吐，在「愛巢」交談過程中惹來不少女生青睞，他曾為選擇跟哪個女生求婚而煩惱，最終卻被強進逼的Amber征服。

Amber 由始至終都十分強勢，認為自己是Bernet非娶不可的人選，Bernet曾表示對Amber感到有點怕，而最終選擇了她。後來更不顧家人反對、也不顧她的欠債或會造成負擔，依然選擇跟她結婚，正正是因為他認為Amber就是讓他「胸口燃燒的人」。想比起千依百順的女生，男生往往更愛有挑戰性、有態度的女生。