出生月份揭示戀愛弱點　3月愛情大過天易遇渣男　8月喜歡鬧脾氣

對於在意的他有多喜歡自己，你應心裡有數。明知對方並沒有抱著認真的心態與你發展，卻總是深陷其中。你以為與他聊過幾晚通宵便是戀愛的先兆，但其實他只是在睡前隨便找個人抒發寂寞。不同月份出生的女生擁有各自的戀愛特質，哪個月份出生又特別容易陷入沒結果的曖昧？

不同月份出生的女生擁有各自的戀愛特質，哪個月份出生又特別容易陷入沒結果的曖昧？（《後來的我們》劇照）

要果斷地離開一段曖昧的關係並不容易，不同月份出生的女生對情感各有放不下的理由。要避免再次陷入戀愛危機，便先要了解自己的愛情弱點。

1月：個性執著常據理力爭

出生於寒冬的女生當遇到喜歡的對像時便會非常執著，而愛情路上亦會容易出現波折。欠缺安全感令你經常對對方有所猜疑，當關係出現信任危機時，你會展現出力爭到底的一面與對方理論。固執的性格往往讓你難以走出不健康的關係，因為你總是希望對方會因為你而有所改變。

出生於2月的女生於感情上非常獨立，甚至會予人一種疏離感。(《29+1》劇照)

2月：熱情待人卻在感情上過份獨立

出生於2月的女生交替於冬天與春天之間，個性熱情喜歡探索新事物。不過，於感情上卻又非常獨立，甚至會予人一種疏離感。生活上的大小困難你都能一一承擔，讓另一半難以展現男性魅力。有時候，適當的放鬆可以令關係更平衡，給予對方對你表達關懷的機會，兩人的情感亦會更加緊密。

3月：愛情大過天

3月出生的女生單純善良，某部分人更傾向內向安靜。於你而言，愛情比所有事來得重要，成為了生活的重心。情緒化的個性讓你經常陷入戀愛的迷思中，不管對方是否認真，一旦認定了你便會全心全意地付出，無法自拔。即使知道對方是個「渣男」，你仍然會用盡一切令對方回心轉意，這樣的戀愛體質其實非常危險。

於3月出生的女生而言，愛情比所有事來得重要。（《春夜》劇照）

4月：遇到理想對象會主動出擊

4月出生的女生簡單直接，毫無心機的個性受人歡迎。當遇到心儀對象時會主動出擊，雖然個性直率，但行動前還是會先衡量對方是否合適的發展對象，少有出現一頭熱的情況。

按圖看5月至12月出生女生的愛情弱點：