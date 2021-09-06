戀愛／12星座／愛情｜單身時候的你可能一點都不稀罕愛情，可是戀愛後卻變成了黏人精？每個女生在談戀愛後都會變得不一樣，以下就為大家分析了12星座在拍拖前後的變化，如果是單身的女生就可以預測一下戀愛後的自己到底會變怎樣了。



每個女生談戀愛後都會變得不一樣，看看12星座分析看看拍拖後自己會變成什麼人。(《愛情的溫度》劇照)

白羊座



白羊座就是一個無拘無束的星座，單身時的她們非常享受獨自一人，過著隨心所欲的生活，不過談戀愛後的她們會為了對方而獻出了寶貴的時間，慢慢習慣兩人世界，這是她們對另一半愛的表現。

金牛座



金牛女是比較自我的一個星座，她們在日常中都不太管別人，只會在乎自己，身邊的一切她們都不會太在意。但是拍拖後的金牛就仿若兩人了，她們不管大小事都要管著對方，可能會讓對方有壓力，但卻是因為金牛在乎另一半才會這樣，否則看都不會看你一眼。

雙子座



雙子座戀愛前後都一樣，她們性格難以捉摸，非常情緒化，有時候會很黏對方，但是有時候又會變得很冷淡，真的要似乎雙子女的心情而定，因此總是讓人捉摸不透，如果另一半沒有足夠耐心的話就很難相處下去了。

巨蟹座



巨蟹座天生就很喜歡照顧人，不論是朋友、家人或者情人的身分，她們都經常會為身邊人著想，因此拍拖後有了親密的愛人，就更會事事想著對方，全心全意為對方付出，毫無保留，旁人可能會覺得她們過於誇張，但是她們自己卻樂此不疲。

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