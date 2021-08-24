33歲單身女CEO買精子再受孕　將誕第二胎：不想女兒孤單一人

33歲的內地女CEO葉海洋，3年前以50萬人民幣在美國「買精」，誕下混血女兒，引起爭議，原來她早前赴俄羅斯再受孕，她透露已懷孕12周，將會再誕下一名女兒，令她再次成為話題。面對被指責自私，這名單身媽媽並沒退縮，她說，不想女兒日後孤單一人，而她將一直用盡全力給女兒最多的愛。



年輕CEO葉海洋3年前以「買精」來誕下女兒的行為，惹來不少網民的抨擊。（DC藥局創始人葉海洋@微博）

葉海洋上月在微博宣布自己懷孕12周，今次已不是她第一次以買來的精子懷孕，她現年3 歲的女兒Doris ，是她在美國以買來的精子進行人工受孕後誕下，今胎採用同一方法，她透露，「精子」是來自美國，之後送抵俄羅斯，她則前往俄羅斯進行人工受孕。

第一胎她總共花費了50萬的人民幣（約60萬港元），而今胎則大約16萬（約19萬港元），她透露，腹中胎兒是女孩子，即她的女兒Doris快將有一個妹妹。

內地女CEO葉海洋，在微博宣布再次以試管嬰兒懷上第二胎。（DC藥局創始人葉海洋@微博）

她在微博的短片透露，早於女兒Doris 誕生後，她已有懷第二胎的打算。第一胎用錢買精子，人工受孕，女兒是混血兒，她面對的非議可想而知； 為什麼還想再經歷一次，還想再添一名子女？

原來說穿了，也是因為對女兒滿滿的愛，她不想女兒日後會孤單一人，她說，自己是時代下造就的獨生女，但現在既然有能力，便想給女兒最好的。

再過幾個月，Doris便會有一名妹妹，由於葉海洋第二胎的精子，也是來自與Doris 的生理父親，換言之，她們是有血緣關係的親姐妹。

她對女兒的「家書」道出作為單身媽媽的心情：

不知道還能陪妳（大女兒）多久，弟弟妹妹的降生意味著我跟婆婆離世時，你不會孤單，希望兄弟手足們可以互相依靠。 葉海洋

33歲的內地女CEO葉海洋，葉海洋蓄著一頭清爽短髮，穿著男性化，而她確實是人生勝利組。20多歲創業，短短幾年成為藥妝公司的CEO，攀上人生巔峰，財務自由，但她卻感到人生空虛無目標，不斷思考自己為了什麼拚命賺錢？

現在的我，事業有成，金錢富足，到底我那麼辛苦努力工作，爬到人生的頂峰。可是，我心裏讓是空空如也！缺乏愛，想組織家庭，可是找不到愛情。 葉海洋

事業一帆風順，但沒有愛情，她卻想組織家庭，想生孩子；於是，她在29歲那年決定用自己的方法，她透過「買精」來完成自己的夢。

葉海洋「買精生子」若來抨擊，而她說，自己會我努力地去做到一個合格的母親，用盡所能地給她母親的愛，也給她父親的愛。（DC藥局創始人葉海洋@微博）

想組織家庭卻找不到愛情 買精子誕女被抨擊自私

葉海洋往美國買精，指明精子捐贈者必須來自美國春藤聯盟、即知名頂級學府，擁有高等學歷，尋找精子的費用逾50萬的人民幣（約60萬港元）。

Doris 於2019年出生，是一名混血兒，葉海洋的微博幾乎全是女兒Doris 的照片，母女二人十分親密，葉海洋也不時對女兒發表愛的宣言：「越是忙碌越是想陪著你，因為只有看見你，我才是最放鬆的，陪伴的每一刻都是在給媽媽充電。」

【接下圖看更多】內地女CEO葉海洋透過買來的精子受孕，誕下混血女兒Doris，在母親滿滿的愛之中成長。▼▼▼

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葉海洋說，只想把這輩子最單純的喜歡和數不盡的溫柔都給女兒。（WEIBO@DC藥局創始人葉海洋@微博）

買精子誕女的做法，令葉海洋一直承受著沉重的壓力，有人批評她為一己私慾，讓孩子出生以來就缺失父愛；有一段時間，葉海洋曾因網絡的負評患上抑鬱症，幸好女兒成為她最強的心靈依靠。

我沒有煩擾到社會上的任何人，關上門後，過屬於我和自己孩子的日子，我作為一個女性，我努力地去做到一個合格的母親，用盡所能地給她父親的愛，也給她母親的愛，我正在努力地去生活。那這也叫做自私嗎？ 葉海洋

她努力母兼父職，放棄自己鍾愛的極限運動，努力地讓女兒沒快樂成長，也用盡自己全力給予孩子最完整的愛。早前曾親自設計一艘帆船送給女兒，說：「我做過最浪漫的事，大概就是把你的名字寫在船上，在揚帆的那一刻，全世界都知道，我最愛的你。」

她曾分享一段名為《沒有愛情但想要家庭》的短片，她在片中含淚說道：「若有天女兒跟我說一聲『爸爸辛苦了』，真的死都值了。」

葉海洋對女兒的付出，是母親也是身兼父親的愛，面對外界的批評指責，她沒有退縮過。

能給你的不多，只想把這輩子最單純的喜歡和數不盡的溫柔都給你。 葉海洋

【接下圖】內地女CEO葉海洋，買精誕女惹來外界抨擊，但她願意傾盡全力給女兒最溫柔愛▼▼▼

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