性愛教室｜比性感內衣更能瞬間激起慾火?　5句挑逗說話興奮度急升

性愛教室｜性愛需要技巧，不少女生在床上是被動角色，在特別日子想「誘惑」對方，卻不知如何入手，穿性感內衣或模仿AV女友，一時間接受不了，也未湊效，其實，在伴侶耳邊輕說幾句挑逗說話，簡單得來又直接，更能瞬間激起性慾。



簡單數句Dirty Talk，有時比性感內衣更撩人。（《夫妻的世界》劇照）

不少人都覺得性愛最重要是「動手」，其實有時「動口」更能撩慾火，外國一項研究指，人類的性快感區是下丘腦視前區及視交叉上核，具挑逗性的Dirty Talk，可同時刺激此2個區域，激發性慾。

有性治療專家指出，大腦是最大的性器官，Dirty Talk可帶來性刺激，性愛時會興奮倍增。她坦言夫婦或情侶們也可藉住Dirty Talk說出自己性事上的喜好，令對方可瞭解更多，對性生活的滿意度也有提升效益。

然而，一時三刻難以構思「情慾對白」，不妨參考專家建議的「Dirty Talk」範本，照辦煮碗或自己再從中添加改動，根據你對伴侶的瞭解，找出最能令他慾火提升的挑逗說話。

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若然你是Dirty Talk新手，也可參考Dirty Talk的入門級指南，新手也能自然不生硬地以言語挑逗對方。如果覺得面對面說尷尬，可先嘗試文字交流，傳送帶性暗示的短訊，讓他進入睡房前「心癢癢」。

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情到濃時，「Dirty Talk」有助增加情趣，但說錯話卻有反效果，掃興之餘隨時激嬲對方，慾火變「怒火」。有網民分享造愛時最破壞氣氛的說話，惹起不少人共鳴，吸引大量留言。性愛教室︱造愛時被追問「高潮未？」 網民分享16句話慾火秒熄滅

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