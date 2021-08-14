12星座性慾排行榜　天蠍難抵誘惑排第3　誰性慾太強嚇怕對手？

到底12星座中，誰的性慾最強呢？即使已經到了20世紀，仍有不少人恥於承認自己的性慾，正常不過的原始慾望，在現代人口中，仿佛成了滔天大罪。



性慾強與否，在12星座中都不一樣。(《我們不能是朋友》劇照 )

對於男生而言，偶爾還會與同儕之間討論成人影片、AV女優。然而，對女生而言，開口說性難免會被貼上「放蕩」、「隨便」等標籤，於是，她們更加內斂，從不把性愛宣之於口。即使對著最親密的另一半，她們還是不會談及性事，在性愛上一直都是處於被動位置。有些女生朋友，有「性致」時不會說出口，對方提出要求時，即使沒有「性趣」仍不敢拒絕。

性事不合久而久之自然會影響關係，不敢明言會令心結越積越深。每個人性需求不一，有性慾的時間也不一，因此性事從來都要兩個人用心磨合，才可以感受到性歡愉。不敢問出口？不妨讓從星座中了解另一半更多。

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