12星座床上表現排行　性愛暖男巨蟹伴侶行先　誰單刀直入沒前戲？

12星座性愛技巧｜滿分愛侶不等於滿分床伴，心靈契合，生活融洽，偏偏性事不合，只能漸行漸遠。靈與慾合拍，伴侶床上技巧高超，完事後倍感「回味無窮」 。12星座，哪些是完美床伴？哪些性愛技巧欠奉？



性事需花心思維繫，才不會陷入悶局。性愛不是純肉體交流，也是愛意表達，看重氣氛及床上調情技巧。性愛技巧高超與否，不能憑外表判斷，從他的星座也可看出端倪？

在床上也要顧及伴侶感受。（《戀人絮語》劇照）

星座專家米薩小姐在節目《深夜保健室》揭露12星座有床上技巧最好及最差的星座。

12星座床上表現最好：

巨蟹座-溫柔暖男：巨蟹座在性事上是暖男，在床溫柔體貼，永遠都以伴侶為先，只要伴侶愉悅，他們就會感滿足。

▼▼▼點擊看床上技巧最好的3大星座▼▼▼

+ 2

天蠍座-追求新奇：天除了巨蟹座之外，天蠍座在床上也是隨時隨地可進入熱情激烈狀態，總會全情投入，在性事上絕少會出現悶局。

金牛座-持久力高： 金牛座在床上很有耐性，願意花時間做前弃及調情，慾望強，對性愛不會草草了事。

▼▼▼點擊看床上技巧最差的3大星座▼▼▼

+ 2

12星座床上表現最差：

白羊座-欠耐性做前戲：12星座中，有3大星座床上技巧最差，急躁衝動的白羊座在性事上欠缺耐性，喜歡「單刀直入」，有時會直接跳過前戲，予人草草了事的感覺。

▼▼▼點擊看床上技巧最差的3大星座▼▼▼

+ 2

水瓶座-床上冷靜：水瓶座對於性愛不特別熱衷，有時在床上表現得甚至過於冷㬹，易令人感覺不夠投入。

山羊座-內劍被動：座慣了被動的山羊，連性事心想對方可以主導，對於自己表現，有時壓力大太，反而無法放鬆而弄巧反拙。

▼▼▼【同場加映】性事從來都要兩個人用心磨合，才可以感受到性歡愉。不敢問出口？不妨讓從星座中了解另一半更多。12星座性慾排行榜 天蠍難抵誘惑排第3 誰性慾太強嚇怕對手？▼▼▼

+ 20

▼▼▼【同場加映】關於「Dirty Talk」，不少女生依然是「BB班」 ，不知從何入手？對於性愛，你永遠都只是敢「想」 不敢言？不如先從日常的文字訊息開始突破；調情必學挑逗Dirty Talk 12星座哪一句話秒燃慾火？▼▼▼