小S前度黃子佼與小19歲妻結婚 曾受千夫所指 「出軌男」終獲原諒

台灣知名主持人黃子佼與台灣女藝人孟耿如愛情長跑7年，終於在今年3月登記結婚，雖然兩人相差足足19歲，不過年齡從來不是「距離」，相愛多年的小兩口用時間證明愛情的力量真偉大！曾經被冠上「出軌男」駡名的黃子佼，如何找到人生「對的人」？

年齡相差19歲曾不被外界看好 向世界證明感情始終如一

心中的感覺是「好像就是他了」 孟耿如

自2013年黃子佼與孟耿如相戀，兩人的感情多年來一直十分穩定，而且經常在社交網站上大方分享甜蜜合照放閃。穩定的感情狀況讓外界一直催促兩人趕快步入婚姻殿堂，就連好朋友楊丞琳也看不下去，直言：「怎麽還未登記結婚？」

黃子佼與孟耿如生活幸福甜蜜。（mickey1972330@IG）

謝謝妳當我後盾、謝謝妳做我家人、謝謝妳願嫁給我 黃子佼

黃子佼在2018年向女友求婚成功，事隔一年多後終於在今年登記結婚！登記結婚那天黃子佼和孟耿如穿著相當隨性休閒，孟耿如也是一臉素顔，沒有刻意打扮。黃子佼在Facebook上分享當天到達戶政事務所登記結婚的時候，兩個人都很睏，是被突然冒出來的記者給「嚇醒」。登記結婚後，黃子佼及孟耿如各自在社交網站上分享喜訊，寫下感人結婚感言。原計劃今年上半年舉辦婚宴的兩人，因疫情肆虐的關係，一度傳出婚禮將延後。不過黃子佼在接受訪問時，提及還在等疫情發展的狀況，目前仍預計會在4月19日舉行婚宴，如果不得已要延期就不如不辦。

黃子佼與孟耿如登記結婚。（mickey1972330@IG）

如今成爲幸福的「黃先生」和「黃太太」，在他們剛剛交往的時候，許多人都不看好。黃子佼甚至受到攻擊，說他「老牛吃嫩草」的聲音不在少數，兩人的戀情就在充滿非議的聲音之下堅持過來。孟耿如在Facebook上坦言：「年齡差距目前始終沒有成爲我們的問題，我想愛情的力量真大是很偉大的」，相信真愛總能衝破年齡的界限。

雙方對結婚都感到不安？

#黃子佼：我對家庭是有一點點不安，有一點點擔心的。

黃子佼找到生命中「對的人」。（mickey1972330@IG） 從小缺乏雙親的關愛，由嫲嫲從小照顧長大的黃子佼，在嫲嫲離世後就開始了獨立生活，他坦言成長經歷留下的遺憾讓他把家庭一直擺在很後面，工作總是第一。即使是養育孩子，黃子佼透露自己對於「家庭」的想法極其負面，也會比較謹慎，對於培養下一代，他表示如果要結婚生小孩，他一定要保證這件事是圓滿的，不想上一代的恩怨，變成下一代的負擔。

#孟耿如：我好像配不上他

孟耿如爲人細心體貼。（mickey1972330@IG） 曾經有段時間，孟耿如一直沒有工作邀約，而男友的事業卻如日中天，兩人工作量的差距讓耿如一度非常沮喪，而且十分自卑。事實上她對於自己的演藝事業一直沒有自信，加上與男友事業的强烈對比，她曾猶豫過是否要這麼早進入婚姻，在事業上還想要再拼搏一下。不過，耿如笑言婚事已經拖到不能再拖，既然好不容易遇到「他」了，就走出自己的路。

#能夠遇見你/妳真好

爲什麼你們只在乎年紀，不在乎我的感情。 《祝我幸福》

幸福是兩個人的事。（mickey1972330@IG） 今年已46歲的黃子佼與28歲的孟耿如喜結連理，即使年齡差距一再被外界提起，但是黃子佼與孟耿如絲毫不介懷。他們相識發現兩人的興趣喜好都十分投合，對於黃子佼十分喜歡的音樂，妻子孟耿如也相當有共鳴，黃子佼還表示如果當初兩人在音樂上沒有話題，是不可能成爲情侶的。 十分「貼地」的孟耿如爲了黃子佼也從不穿高跟鞋，絕大多數時間都穿平底鞋和拖鞋，貼心的她還幫忙照顧黃子佼家中的老狗，把屎把尿毫無怨言，讓佼佼大爲感動。黃子佼還分享兩人會一齊看藝術、做創作、看展覽、吃美食等等，平凡的生活點滴讓他們多年來都「如膠似漆」。這也向世人證明了，不是所有愛情都需要大家百分百的認同，幸福從來只是兩個人的事。

更多黃子佼與孟耿如甜蜜合照：

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黃子佼備受矚目的兩段戀情

黃子佼、曾寶儀與小S驚喜同台，被稱爲世紀大和解。（金鐘頒獎典禮截圖）

説起黃子佼的情感經歷，當初在台灣娛樂圈可是鬧得沸沸揚揚。當初黃子佼與台灣著名女主持人小S打得火熱，戀情十分高調。當時已經頗有名氣的黃子佼一邊打拼事業，一邊沉浸在戀愛中，而年紀尚輕的小S對感情更是十分重視與執著，很想與男方結婚。兩人相愛長跑4年，卻在途中殺出一個曾寶儀，導致兩人感情破裂而分手。當時小S落淚大方祝福對方能得到幸福，希望可以繼續做朋友，不過「佼寳戀」卻讓男方成爲千夫所指的「出軌男」，有傳黃子佼被與小S有關係的人封殺，而男方的節目一個一個被停掉，低潮期一度想尋死。

事隔多年後，令世人做夢也沒想到黃子佼竟然作客小S《康熙來了》，上演一場「世紀破冰」，溫馨場面令人動容，佼佼與小S回想當年恩怨一起泣不成聲，感嘆年輕時期的衝動與無知。成功破冰的兩人之後在不少頒獎典禮上相遇，當年有過情感糾葛的三人包括曾寶儀，更一起登上金鐘獎的舞台上「大和解」，讓大家倍感驚喜。

黃子佼以爲一生都不會有機會上《康熙來了》：

黃子佼與小S在《康熙來了》和解。（《康熙來了》截圖）

《康熙來了》精彩瞬間

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致「前度」

如今三人都已經各自找到自己的幸福與歸宿，當年的恩恩怨怨也一笑置之。「原諒」是件大事，放下怒氣與成見不是一件易事。只是當時間流逝，衝淡了一切，才發現當初執著的這些和那些，也不過如此。學會原諒，真正做到放下，或許這樣我們都會好過些。

該如何原諒「前度」？（點閱大圖查看）

參考書目：唉鳳八《我們都一樣：致曾經受傷的自己》