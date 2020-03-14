金鍾國自爆想戀愛　卻念念不忘前地下情女友　網民猜想是她…

自前年「亞洲王子」李光洙公開與藝人李善彬的戀情後，綜藝節目《Running Man》的粉絲便將目光放在多年來仍是單身一人的「能力者」金鍾國。現年43 歲的他出道多年，卻鮮有傳出感情緋聞。 不過，近日他卻在節目中罕有透露自己內心的感情世界，更表示：「想成家立室了。」可惜再遇不上那個可再次讓他心動的那個人。

現年43 歲的「能力者」金鍾國出道多年來也是單身一人，相信他如今最愛的女人是他的媽媽 (ig@kjk76)

始終散發著一股開朗且活潑陽光形象的金鍾國，近日現身在韓國的綜藝節目《我家的熊孩子》，更在節目中大方玩時下韓國十分流行的「戀愛細胞」測驗，測驗結果更評定他的戀愛細胞已死，難怪多年來仍是孑然一身。他曾經有過一段7年的地下情，雖最終兩人仍逃不過分手的命運，卻讓他在這段戀情中領悟一套屬於自己的「單身理論」，及何謂愛一個人。

在愛情裡更喜歡對方的人是罪人

金鍾國經常被人笑說他愛健身，多過愛女人 (ig@kjk76)

金鍾國與「素顏女神」宋智孝在綜藝節目《Running Man》經常被編劇湊合成節目情侶，但自有次與女嘉賓洪真英成為一對「甜蜜CP」後，兩人便成為一對很有火花的螢幕情侶，但螢幕情侶歸究仍是戲劇的效果，現實中卻經常被追問何時才會真正戀愛的問題，但每一次他卻罕有透露自己內心的感情經歷，言語間透露一種淒美的情感。

金鍾國在綜藝節目表示：「在愛情裡更喜歡對方的人是罪人。」 (《我家的熊孩子》截圖)

始終散發著一股開朗且活潑陽光形象的金鍾國，多年來也是單身 (ig@kjk76) 金鍾國在節目《我家的熊孩子》透露自己有一個曾交往7年的女友，他說：「每一次的分手，我也會透過健身去轉移我的注意力，不想讓自己陷入傷感的情緒中。」他甚至表示自己每天也需要健身，自我管理極強的他也從不吃拉麵、油膩食物和抽煙。過往的戀愛經驗中，也只有過1次是因為與女朋友約會而沒有健身，有時更會欺騙女友正在工作，但其實是在健身。

「有一個男人，非常愛你的男人」 「有一個疼惜你更多於自己 並想擁有你的我在這裡（心）」 「不管什麼時候 在任何地方 都只想着能夠讓你開心的事」 「想說出來 快要失去理智 好想突然間把妳抱在懷裡」

他在2011年所推出的歌曲《一个男人》，唱出的歌詞彷彿是說着自己的故事，其實他並不是視健身重要過女朋友，皆因他有嚴重的脊椎側彎症，靠健身改善這個問題。那時半夜他與女友分手，他只好一邊健身一邊聆聽著自己所唱的歌，更說：「一想到自己如果可與她結婚的場面，便感動落淚。」自此之後，他說自己再也遇不上可撼動自己心房的那個女人，他更說：「在愛情裡更喜歡對方的人是罪人。」或許不是他不想再愛，而是他錯過了一生最愛的女人，想愛卻不敢再愛，深怕要再做多次「罪人」。

有網民獲想那個人便是「尹恩惠」，接下圖看更多尹恩惠的近照：

+ 6 + 5 + 4

不能再輕易說愛 要愛便請用盡全力去愛

金鍾國在節目中曾表示自己很想找一個可以成家立室的女人 (ig@kjk76)

在愛情圈中，金鍾國抓不緊曾經相愛7年的女友，而他多年來也是一個人不斷在迷失的愛情圈中尋找，但卻碰不上讓他感動或是同樣心動的對象。他自己也忍不住在節目中嘆氣表示：「得跟好的人交往才行。」更說：「不需要女生對我好，反正我會對她非常好。」惹得不少女性的掌聲。

可是，金鍾國卻無奈表示仍沒有找到那個「她」，因為他明白到自己不能再像以往的一樣，輕易去說愛。以往那段刻骨銘心的愛情經歷讓他也想保護自己的心，不想留下痛苦的傷痕，深怕自己再次墜入愛河時，再次經歷愛情的失敗。

不過，每個人的一生總會經歷令人刻骨銘心的愛情，也許會令你嘗到愛情的苦與甜，令你不再想再嘗多次愛情的苦澀味，但苦口良藥，當遇到一個想結伴終生的人，不妨用盡自己的全力去愛那個你認為值得的人，不要因為過往的經歷，不再輕易的說愛，而錯失好對象。

接下圖看更多金鍾國單身生活的近照：