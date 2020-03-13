周汶錡法籍丈夫被爆偷食 8年甜蜜婚姻陷危機 伴侶出軌該如何應對?

名模周汶錡（Kathy）與法國籍丈夫Julien Lepeu結婚8年，更相繼誕下兩個可愛的混血兒子，不時在網上與丈夫大曬恩愛。上月她更在情人節發佈兩人多年前的結婚照，更留言說：「Happy Valentine’s (Day)，情人節快樂。」，與丈夫一直甜蜜非常。 當眾人以為二人成功渡過「七年之癢」時，日前卻被傳媒踢爆其丈夫趁她外出工作時，在街頭與一位妙齡女子當眾親吻。曾自稱是「最幸運女人」的周汶錡，婚姻正面臨重大危機?

名模周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu結婚8年，更育有2位可愛的兒子，可是近日他的丈夫被傳媒揭發出軌。(ig@kathychow520)

名模周汶錡（Kathy）的法籍丈夫Julien Lepeu近日被傳媒曝出他在離家不遠的深水灣沙灘茶座與一名貌似周焯華（洗米華）情婦Mandy Lieu的火辣女子纏綿愛撫，兩人在茶座上深情對話，男方更情不自禁地向女方索吻，其後兩人看似意猶未盡，Kathy的丈夫更隨即駕驅車接送對方離去，男方出軌跡象放在眼前，難怪Kathy在（12/3）在網上發文表示媽媽需要放假，看來是需要消化丈夫出軌的消息，更需要私人空間面對自己的情緒。

接下圖看更多名模周汶錡（Kathy）與法國籍丈夫Julien Lepeu昔日的恩愛照：

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男人不壞，女人不愛？

名模周汶錡（Kathy）與法國籍丈夫Julien Lepeu結婚多年，她仍會每年也會發文說：「結婚週年快樂！」 (ig@kathychow520)

現年45歲的名模周汶錡（Kathy）剛出道擔任模特兒時，便憑著甜美面孔與高挑的身材，成功以很短時間躋身名模行列。入行多年的她曾與型男杜德偉相戀7年，戀情最後無疾而終。但她卻在2006年的時候遇上比她年輕3年的法籍丈夫Julien Lepeu，兩人更一拍即合，相戀6年後更在法國香水古城格拉斯（Grasse）中的古堡莊園（Chateau Diter）舉行世紀夢幻的童話婚禮，當時丈夫更笑言要與Kathy生六個的孩子，真是幸福非常。

但其實還未與法籍丈夫Julien Lepeu結婚時，Julien Lepeu在婚前便被傳媒爆出在酒吧街頭狼吻明星張羽希（前名張苡澂），更主動將身軀靠近女方，其後更擁抱並親吻對方。當時Kathy便保護未婚夫是女方故意炒作新聞，更對傳媒表示他們的感情關係沒有受到影響，力撐當時的未婚夫。難道真是男人不壞，女人不愛嗎？

在結婚的數年後，Kathy更以41歲的高齡誕下大兒子雷棨宇（Jacques Lepeu）(ig@kathychow520) 在結婚的數年後，Kathy更以41歲的高齡誕下大兒子雷棨宇（Jacques Lepeu）和其後的小兒子雷棨博（Avner Lepeu）。願意冒著生命危險生下愛情結晶品，其實一切也是出於女方真的很愛男方，本來不太喜歡小朋友的Kathy為愛懷孕生子，更每逢到了結婚紀念日也發文向丈夫表示自己很幸福，很愛他，也很感恩自己的一生可與他結為夫妻。 但當傳媒向Kathy展示丈夫出軌的照片後，她也只答：「不要再問了。」和「我不知道」的回應，似乎是一時之間未能接受得到。那女人在面對自己深愛的人、孩子的爸和枕邊人出軌的時候，也應該如何應對和抉擇呢？

或許法國籍丈夫Julien Lepeu不是好丈夫，卻是一位好爸爸？接下圖看更多他與兒子的互動：

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人們總是說，婚姻是戀愛的墳墓。愛情熱度或許會隨著時間的流逝而變得平淡無味，但維繫一段感情，不能僅僅只要靠著彼此之間的愛戀和激情，而是看看雙方可否一直的相互扶持、不離不棄，從成為彼此最堅強的支柱，同時也是是經營一段感情很重要的元素。

當面對丈夫或情人出軌的時候，作為被傷害的一方，總是難以接受和釋懷，往後二人的關係應該何去何從？根據一書《婚外情治理-復旦MBA手把手教你挽救婚姻》指出，面對出軌問題，其實有以下三大的方法處理。

面對另一半出軌時的應對方法：(按下圖了解)

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參考資料：《婚外情治理-復旦MBA手把手教你挽救婚姻》