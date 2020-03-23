「大仁哥」陳柏霖與組合Popu Lady成員陳庭萱的緋聞傳了8年，近日卻有傳二人已到半同居以及好事近的關係；陳柏霖曾經說過，現實的愛情不如偶像劇一樣會驚濤駭浪，反而是比較平實且不完美，那未知是否就是這份不完美讓他們走到現在？

陳柏霖與陳庭萱因2012年拍攝電影《變身》而結緣。(《變身》劇照）

因電影結緣，成就8年「好朋友」

一向對感情抱隨緣態度的陳柏霖，因為緣份的關係，在2012年拍攝電影《變身》時與庭萱結緣，擦出愛火花。縱然二人不斷被拍攝到一同外出用膳、逛街等畫面，但從未正式承認過他們的關係，更以「好朋友」相稱；直到2019年，有台灣媒體拍攝到庭萱參加陳柏霖的家庭飯聚，陳柏霖被問到有關爸媽對庭萱的看法，則羞澀地用上「感覺滿好的」來回應，也表示如果未來有好消息會分享，間接默認了戀情。

【按圖了解】陳柏霖默認的女朋友：庭萱＝＝＝＞

而近日，就有台灣媒體《鏡週刊》拍攝到庭萱中午時份出現在陳柏霖的家門外。被發現後，庭萱從後方竄逃希望能避過鏡頭，但最後決定放棄並跑進陳柏霖的家一直逗留到隔天下午3時，這種如同女主人一樣的半同居行為彷彿已認定了對方。加上，36歲的陳柏霖曾於訪問中表示過，妹妹與身邊大部份朋友也結婚了，令他也很渴望結婚，讓大家都期待他能如願以償，希望在偶像劇總是有好結局的「大仁哥」也能從現實中找到他的幸福。

現實歸現實，愛情不如偶像劇

2002年出道至今，陳柏霖與不少女星傳過緋聞，但真正承認過的戀情只有兩段，第一段是與模特兒胡昭芬（GINA），不過卻因對方背叛而於交往6年後分手、而第二段則是與Mandy Lieu。當時陳柏霖不時被拍到與Mandy Lieu當街熱吻，二人形影不離，放下了部份的工作陪伴對方，即管是陳柏霖愛得最高調的一次，不過戀情卻只維持了3年時間就被對方單方面分手。

【按圖看】陳柏霖的緋聞對象：

偶像劇的完美結局並沒有實現在陳柏霖過去的戀情當中，曾經傾盡全力去愛，卻換來傷痛，不過卻沒有影響到他對於愛情的看法。陳柏霖曾在接受媒體訪問時，則認為大部份人都以為愛情都該如電視、電影中演的模樣，但在現實裡很多東西都是不可預測跟沒有劇本的，很難去計劃，皆因一切並沒有寫好結局。

對於陳柏霖來說，愛情就是因為不完美才美。(chenbolin@Instagram)

不完美的愛情更完美：沒有衝撞過的愛情不真實

終歸到底，比起激情，現在的陳柏霖卻更相信緣份帶來的一切和簡單的相處。他相信一見鍾情比較偏激情，激情過後還能持久相愛才是真愛每每現實所遇到的愛情，都難與偶像劇比較，偶像劇的浪漫以及大起大落卻鮮有會降落在我們的身上，比起那「完美」的愛情，現實的愛情故事與對方總較平實、不完美。不過，對於陳柏霖來說，愛情就是因為不完美才美，日常生活中的那種小確幸卻是更幸福的事。

有盲點的愛情才美麗，如果太過理智的面對愛情，那麼就顯得太粗俗、太公式了。沒有衝撞過的愛情，不真實。 陳柏霖

因為陳柏霖確信如果真的找到心目中的那個人，就一定會義無反顧去愛對方，簡單卻雋永的愛才是他嚮往愛情的模樣。而大概...這也是每個女生希望擁有的愛情。

我覺得浪漫是日常，不是特別的事件，是小事情，日常生活中做所有的動作都是最大的浪漫。 陳柏霖

（資料：《鏡週刊》）