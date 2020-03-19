【梨泰院Class】金多美霸氣造型熱潮 Zara、貼地韓牌穿出型格感

繼韓劇《愛的迫降》播映完畢後，孫藝珍的奢華造型仍然受廣泛討論，但劇中的服裝並不是每個女生也能負擔得到；相反，金多美於《梨泰院Class》的打扮反而更親民。

【按圖看】《梨泰院Class》劇照：

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《梨泰院Class》由金多美與朴敘俊主演。女角之一的金多美飾演一名網紅，在劇中的霸氣演繹令人印象深刻，同時引起大家關注，更連她在劇中造型亦被熱烈討論。

由於角色設定為剛畢業的少女，金多美不如孫藝珍在《愛的迫降》中的千金角色，需要許多大品牌的奢華服裝來包裝，相反，因為劇情經常涉及打架場面與角色性格比較爽朗，金多美的造型大多以型格、休閒為主。除了有深受潮流之士所喜愛的意大利品牌Off-White與MSGM的服裝，更穿上Zara以及韓國設計師品牌的服裝，在造型打扮上較為年輕親民。值得喜歡型格打扮的你，又或是小資女們留意和作為參考。

Meowby Mina皮褸

金多美在《梨泰院Class》中，選擇了韓國設計師品牌Meowby Mina的皮褸。（《梨泰院Class》劇照）

金多美於劇中打扮傾向中性和型格，皮褸亦是她經常穿着的服裝款式。其中兩款皮褸造型，她則選擇了韓國設計師品牌Meowby Mina的出品。Meowby Mina主打年輕街頭路線，主要出售T-Shirt、衞衣等休閒風格服裝，秋冬季則主打皮褸，價格範圍為KRW$58,000至$268,000（約HK$370至HK$1,710）。

金多美於劇中就選擇了品牌2019年秋冬系列的寬鬆版型款式，皮褸正面為素黑色，背面卻帶有紅色民族印花圖案，令款式變得更別緻與個性化；另一個金多美劇中穿着的款式為短袖的短身皮褸，以多條拉鏈作款式的重要設計。兩件皮褸均為Oversized與低肩線設計，可營造隨性的感覺，也有「顯瘦」視感。

Zara 雙面外套（Double Faced Biker Jacket）

金多美選擇了Zara白色雙面外套。（《梨泰院Class》劇照）

Zara的服裝是小資女的大愛，但甚少出現於韓劇女主角的穿搭當中。金多美就於劇中選擇了Zara的白色雙面外套，內裡以羊毛製成，大翻領設計、手袖以及衫身的位置露出毛毛，既保暖又能帶可愛少女氣息，當拉上拉鏈並將金屬搭扣皮帶扣緊，亦更實用保暖。金多美所穿的這款Zara雙面外套售價為USD$149（約HK$1,157），不過基於為冬季款式，多個地區的Zara官方網站已售罄了，如果鍾情於Zara外套的女生，或可選擇以下介紹的其他款式。

Zara亦有不少外套款式選擇：

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Dr. Martens Sidney Creepers Quad Platform

Dr. Martens 也是金多美於《梨泰院Class》中經常穿着的鞋款。（《梨泰院Class》劇照）

金多美於劇中的個性霸氣搞怪，故平底鞋款更是切合角色形象，而Dr. Martens就是她於劇內大多時候的鞋款選擇，無論是高筒、低筒款式，配合她的型格打扮更能彰顯出劇中叛逆的個性。

其中，金多美就選擇了品牌經典Sidney Creepers款式，售價為£169（約HK$1,654）。白亮皮、黃車線標誌性設計，配合鞋身黑色皮革扣的細節，更具時尚感。另外，厚底設計亦能拉長整體身形比例；想要視覺增高的女生，大可選擇厚底鞋款，而且厚底鞋甚為百搭，即使是甜美、女性化造型亦能搭配得宜，亦可如金多美一樣以中性風格造型搭配。

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