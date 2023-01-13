秦沛寧願捱窮傾家蕩產爭撫養權　邂逅日本妻、願借錢給他買求婚戒

【秦沛｜甘草演員】有說娛樂圈是個大染缸，但也不乏正人君子，而秦沛便是其一。現年77歲的秦沛，近年鮮少於電視中露面，私下仍與圈中人保持聯絡，早前偕女兒姜麗文，與吳業坤夫婦及林柏希共進晚餐，看來氣氛融洽。秦沛是圈中為人熟知的絕世好爸，其實他同是位愛妻號，而且情路一直以來走得不易，曾面對離婚，更花費大部分積蓄，與前妻爭奪撫養權。



【秦沛｜甘草演員】現年77歲的秦沛，早前偕女兒姜麗文，與吳業坤夫婦及林柏希共進晚餐，看來氣氛融洽。(IG@kwangorrrrrr)

為陪女友棄美國發展

生於演藝世家的秦沛，以童星出道電影《蕩婦心》，其後參演多部電影，得到不少觀眾關注。他在年少氣盛時期，曾與中日混血兒梁盛子拍拖，當時他在圈內混得不錯，據報引述其訪問表示，有導演曾希望送他到美國紐約鑽研戲劇，「但為了陪當時的女朋友，考慮後還是拒絕了。」為愛棄事業機會，大抵只得年輕，才有如此勇氣。

【秦沛｜甘草演員】秦沛曾憑《癲佬正傳》奪金像獎「最佳男配角」，但在事業有成後，卻因爭子女撫養權再捱窮。(《癲佬正傳》劇照)

【秦沛｜甘草演員】姜麗文小時候見證住父親拍戲好辛苦。(IG@lesleychianglove)

為子女撫養權傾家蕩產再捱窮

這個決定造就兩人感情升溫、結婚並誕下一仔一女（姜文杰及姜麗文）。可惜敵不過7年之癢，兩人在婚後7年，據指因文化差異、各自忙碌，最後以離婚畫上句號。為爭取子女撫養權，秦沛更不惜傾家蕩產，曾憶述那時每日都很難過，「等兒女上床睡覺後，就出去猛喝酒。」最終他自願支付大部分資產補償前妻，仔女則由他一手湊大。

姜麗文曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中，憶述父母離異時，自己未到1歲，故對媽媽沒太大感覺。但她知道爸爸秦沛當時剛憑《癲佬正傳》，奪金像獎「最佳男配角」，卻為她和哥哥再次捱窮，「他為養家甚麼都接都做，我們在片場見證住他拍戲好辛苦，覺得他真的無得頂。」她舉例，看過爸爸在攝氏40度高溫下，穿厚衣拍古裝劇，促使其長大後也很生性，會加倍努力做好本份，並以爸爸為學習榜樣。

【秦沛｜甘草演員】森下繪梨更視秦沛與前妻所生的仔女如己出，多年來都相處融洽，甚至秦沛更指仔女更聽她說話和愛鍚她。(IG@lesleychianglove)

【秦沛｜甘草演員】秦沛與女兒姜麗文關係親密。(IG@lesleychianglove)

再嫁日藉妻、願借錢買求婚鑽戒

雖然首段婚姻不愉快，但秦沛後來邂逅細7年日藉太太森下繪梨，兩人一起度患難，捱過經濟最艱難時刻，對方更願意嫁給他。他曾在訪問中指出，太太當時更借錢給他買鑽戒求婚，「她斗零都放棄，嫁給個窮小子，我那時沒有錢，訂婚戒指都不夠錢買，要問她借，都挺大金額，足有十多萬，因為鑽石都很大顆。之後我便慢慢還給她，現在已經還清。」

視前妻子女如己出

除了願意捱苦，森下繪梨更視秦沛與前妻所生的仔女如己出，多年來都相處融洽，甚至秦沛更指仔女更聽她說話和愛鍚她，「我阿媽、所有親友都知。」能夠娶得賢妻，秦沛也非常照顧對方，無論工作或日常，兩人都似糖痴豆，經常一起相處。他更曾放閃示愛：「你要健康點呀，要一路照顧我。」此外，他亦認為，只有對方才治得自己的牛脾氣，並會將錢財交托對方打理。

拍劇曾險死、獲張國榮救命之恩

此外，秦沛在演戲上也遇見不少好同事。他曾在內地真人騷《讓生活好看2》中，憶述原來曾受「哥哥」張國榮的救命之恩。他指出，兩人在電影《藍江傳之反飛組風雲》中合作，當時他正拍攝撞車場面，需要爬進車內再離開。完成後，哥哥突然跟秦沛說：「沒你的戲了，行開啦！」秦沛聽後以為對方說笑，但見哥哥一直心急如焚地將其拖出車外，始注意到旁邊的車漏油，加上現場出現火花，車輛不久後便爆炸。秦沛因此非常感激哥哥救了他一命。