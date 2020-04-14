木村拓哉妻子工藤靜香今天（4月14日）50歲生日，木村鮮有地在社交媒體上分享二人合照，背景竟有「彩蛋」？

木村拓哉在日本時間踏入14日，便在社交網絡上寫上祝福：「Happy Birthday！」更附上二人合照，但有「眼利」的網友在照片中發現「彩蛋」。（木村拓哉＠微博）

工藤靜香今50歲生日 木村罕有放閃 背景暗藏「彩蛋」？

今天（4月14日）是木村拓哉妻子50歲生日，木村拓哉在日本時間踏入14日，便在社交網絡上寫上祝福：「Happy Birthday！」更附上二人合照，是二人結婚20年來，木村首度「放閃」。網友都大感驚喜，紛紛在照片下留下祝福，更有「眼利」的網友在照片中發現「彩蛋」，在背景牆壁貼滿了二人的婚照，或許木村一直也是低調的「寵妻號」嗎？

男神低調護婚 全因不能放閃的原因？

結婚二十載，今天看似天造地設，可當年未非被祝福的金童玉女。雖然工藤靜香比木村拓哉更早走紅，曾在1989的單曲榜中，一人的歌曲便佔了榜中三席。但二人「奉女成婚」，工藤靜香成為日本女生公敵，更曾收木村粉絲恐嚇信。【點圖即看】以下重溫當年的紅極一時的「男神」「女神」的愛情故事：

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木村光希（Kōki）：雖然有很多關於媽媽不好的傳聞及謠言，但我希望成為跟媽媽一樣的女人

工藤靜香生日，除了丈夫憑相寄意，高調祝福，她的女兒木村光希（Kōki）與木村心美亦各自在社交媒體上放上兒時舊照，慶祝工藤靜香生日。

現年17歲的木村光希與姊姊木村心美先後出道，工藤靜香時時上榜成為日本票選「最討厭的女星」，而光希也不知恁地被網民稱為「全日本最討厭的女孩」，也在媽媽生日當天有感而發，寫：「雖然有很多關於媽媽不好的傳聞及謠言，但我想讓所有人知道，媽媽是世上最善良、積極、充滿愛心且寬容的人。我非常感謝我能出生在這個充滿愛的家庭，我也想成為像你一樣的媽媽。」

不過，有網民祝錯用神，竟在木村光希的照片中發現工藤靜香這些年的變化。點圖即看木村一家的溫馨時光，未知會否也令你對工藤靜香與木村光希改觀？＝＝＞