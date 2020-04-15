新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，引發全球關注，討論沸沸騰騰，早前憑BL劇《假偶天成》（2gether The Series）而在內地人氣急升的泰國男星Bright，因在社上網絡上讚好女友Weeraya轉發一則名為有關「新冠肺炎」的文章，引起內地網民不滿，逼使Bright道歉，也令以網名「nnevvy」的女友Weeraya在一夜之間登全球搜尋榜。

＝＝＝》下圖看中泰網民大戰的來龍去脈：

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「nnevvy」是非一般網紅 畢業於名牌藝術大學

網絡罵戰，有人憤怒，有人嗤之以鼻，更多人只是「塘邊鶴」。然而，八卦過後，這位掀起「中泰大戰」的「網紅」卻有一點點不一樣。

以「nnevvy」為網名的Weeraya，與泰國男星Bright交往多年，個人的Instagram帳戶有27萬人追蹤，今年只有25歲，比Bright大三歳，畢業於曼谷大學傳播藝術學系，畢業後便當上模特兒。她與Bright雖時時分享合照，但與一般平凡情侶無變疑，直到最近Bright的劇集在內地人氣急升，二人的戀情才受到關注。

泰國男星Bright因參演BL劇《只因我們天生一對》爆紅，現實中的他其實有一名拍拖3年的網紅女友Weeraya。（bbrightvc@instagram）

Bright急刪合照 背後原因甜蜜得很？

「中泰大戰」引來熱烈討論，有外國網民更在「reddit」上分析整件事的來龍去脈，笑言對Weeraya的「恨」，除了是內地網民對自身民眾族的愛恨情仇，還是對Bright太過喜愛，或是嫉妒所致？

事實上，Weeraya被「翻舊帳」，甚至引發「中泰大戰」的文章，也只是「舊聞」。因此也有網民分析，有傳Bright與Weeraya交往多年，網民對Weeraya的恨，根本源於她與Bright的戀情。事緣Bright自3月底已在他Instagram上刪除大量合照，有傳就是因為劇集大受歡迎，早在大戰前已為Weeraya帶來仇恨留言及攻擊。