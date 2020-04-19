新型冠狀病毒肺炎COVID-19持續蔓延，不少公司也讓員工在家工作，減少社交接觸。近來，有不少報道指出「在家自我隔離」會令情侶感情變差，疫症爆發這數月更成了「分手高峰期」。但是，也有網民分享與伴侶在家工作的「搞笑日常」：「上秒他還在扮恐龍，下秒他便跟下屬要報告。」

在家工作又有沒有影響你的戀情？（Toa Heftiba／unsplash）

趁留家工作重新認識另一半 原來他工作時是這樣？

「新冠肺炎」或令情侶分開、甚至加劇家暴的問題，可也有人因為在家工作，天天膩在一起，藉此而重新認識伴侶，有網民分享：「原來我跟一個會在會議快要結束時說：『我再問一個問題』的人結婚。」原來平日似小孩的他／她，工作時原來是這樣？

＝＝》以下是網民分享更多在「新冠肺炎」重新認識伴侶的一刻：

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心理學家Melissa Johnson就在《紐約時報》的報導中提到：「有些情侶在工作上認識，事業把他們連在一起；有些的工作則是完全南轅北徹，但這並不會影響他們的感情，只要能互相支持。」（Thought Catalog）

心理學家：情侶工作「變臉」不要緊 最重要各取所需

曾聽過男友人分享笑話，指與女友一起似應付上司，雖一不同是後者受薪，前者作義工。伴侶在家中、工作中模樣不一並非壞事，心理學家Melissa Johnson就在《紐約時報》的報導中提到：「有些情侶在工作上認識，事業把他們連在一起；有些的工作則是完全南轅北轍，但這並不會影響他們的感情，只要能互相支持。」

在家工作，似令不少人重新認識另一半，陌生又驚喜。不同專業，未必是最大障礙，對情人來說，伴侶了解自己的工作內容，倒不如了解自己的工作壓力。Johnson教授指出，花時間了解為何他／她因工作上的階級或升職而感到壓力或是他／她為了麻煩的客人而感到沮喪，這些都能增進彼此的有關係。不過，筆者覺得工作不過生活的一部分，回家不談工作，其實也是一種好習慣，況且，伴侶在你身旁，安心的做自己，完完全全地當個小孩，不也是一種只能在「新冠肺炎」期間才能留意到的福氣嗎？

參考資料：The New York Times