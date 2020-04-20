韓劇《夫妻的世界》揭示婚姻殘酷一面，當中出軌丈夫面對另一半的控訴仍強詞奪理，試圖為婚外情辯解的行為成功引起話題。可悲的是，劇集寫實得很，現實中最不乏這種天生自我中心的負心男。節錄劇中朴海俊的出軌藉口及態度，女生若遇到這類男生，辨清「渣男無誤」，無論有多愛，都要醒覺最好及時斬纜﹗

現實中最不乏這種如朴海俊般天生自我中心的負心男。（《夫妻的世界》劇照）

《夫妻的世界》改篇自英劇《Doctor Foster》，金喜愛與朴海俊飾演一對表面恩愛的模範夫妻。在金喜愛揭發丈夫出軌後，更震撼地發現身邊的好友，甚至連兒子也早已知悉此事，只有自己一個被蒙在鼓裡，她的世界彷彿一夜崩潰。金喜愛決心報復所有曾背叛她的人，開展了正宮與第三者的角力戰。

人心不是說怎樣就能怎樣的，心不會在結婚後就此封鎖的。 朴海俊

放縱私慾 不負責任：心不會在結婚後就此封鎖的

第三者韓素希存心破壞別人家庭固然可惡，但朴海俊出軌後毫不悔改，說起歪理還鏗鏘有力才最可恨。朴海俊出軌不是一時意亂情迷，他曾經向朋友坦承自己對太太與第三者的感覺，他說自己愛著第三者，但也愛著太太，「人心不是說怎樣就能怎樣的，心不會在結婚後就此封鎖的。」朴海俊解釋愛著兩人的心是不同的感覺，而最令他苦惱的是自己同時愛著這兩人，而且他對她們都是真心的。然而，作為已婚者，對伴侶、對婚姻、對法律上，都有責任自我克制，為你所愛的人從一而終，封鎖內心不愛他人，沒有不能，只有不為，在乎內心意願，以此為藉口者，充分體現不負責任的個性，還能付託終生嗎？

當出軌者獲得另一半的原諒後，身份彷彿從背叛者變成勇於承擔責任的男子。（《夫妻的世界》劇照）

很多時候，大眾容易把出軌事件的焦點放於第三者身上並對她百般指責，相反，當出軌者獲得另一半的原諒後，身份彷彿從背叛者變成勇於承擔責任的男子，但實情時，出軌者與第三者對受害者造成的傷害是同等的。受害者可以從此避開任何與第三者碰面的機會，試圖忘記這一段痛心的往事，但是，生活並不會隨著無止境的忍耐與縱容而變得幸福，這種名存實亡的夫妻關係並沒有意義。

當一個人無法履行婚姻的責任，不但未能一心一意對待身邊的另一半，更放任自己，即使以往兩人擁有更多快樂回憶也無法修補這破碎的關係。愛情講求對等，愛人先愛己，人生很長，何必要苦了自己。

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