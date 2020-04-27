「結婚」看似是步入幸福生活的第一章，但婚後的生活往往是現實的！不管你是美人胚子或樣貌平庸，都有機會面對婚姻生活中的挑戰！若然真有一天，感情變淡了，婚姻生活走到盡頭了，女生們不要怕，正如55歲的傳奇名模Paulina Porizkova，經歷過愛人背叛和工作低潮後，也能坦然面對： 「結束也是新的開始」！

Paulina Porizkova在1965年出生於捷克，在她3歲的時候父母因為革命運動而逃亡到瑞士，剩下她和祖母相依為命，直到9歲的時候才和父母相聚，從此她的人生就此展開新的一頁。在Paulina 15歲的時候被她的化妝師朋友邀請當模特兒，並把作品寄到模特兒經紀公司以獲得化妝師的工作，卻沒想到最後經紀公司被Paulina獨特的外貌吸引住，於是她也為了發展模特兒事業而搬到了巴黎。

Paulina Porizkova在一次無意中被模特兒公司相中並改變了人生。(paulinaporizkov@IG)

1980年代的對於美女的審美標準就是健康和氣質的融合，而Paulina就正好符合了這個標準，五官精緻的她跟絕代佳人柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）更有幾分相似，而Paulina更多了幾分東歐的異國風情，一出道則引起了時尚界的關注，她在18歲的時候就登上了當時著名的美國畫報《Sports Illustrated》封面，穿上泳衣的她身材苗條而且玲瓏浮凸，瞬即吸引了大眾的目光，名聲和身價也瞬間飆升，從歐洲紅到了美洲，獲得了不少雜誌、品牌代言和時裝騷的工作，80年代的Paulina名氣可謂一時無兩。

Paulina Porizkova在18歲的時候就登上了當時著名的美國畫報《Sports Illustrated》封面。(paulinaporizkov@IG)

按圖看Paulina Porizkova年輕美照：

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23歲簽下百萬合約 奠定「模特界一姐」地位

在1988年Paulina Porizkova和美妝品牌Estee Lauder簽下了6百萬美金的合約，轟動了美妝和模特界，成為了史上最高身價的模特，奠定了她「模特界一姐」的地位。從運動活力的形象轉型到高貴優雅，她所代言的化妝品、時裝首飾、香水等等遍布世界，成為了國際名模。

80年代超模Paulina Porizkova和美妝品牌Estee Lauder簽下了6百萬美金的合約，成為了史上最高身價的模特。(paulinaporizkov@IG)

事業巔峰期遇上了改變一生的男人

Paulina在她的事業巔峰期遇上了一個改變她未來的男人 —美國搖滾樂團The Cars的主唱Ric Ocasek，兩人因為拍攝音樂錄影帶時相遇，雖然他們的年齡相差20年，但是這並沒有阻礙他們相愛，Paulina受到Ric Ocasek的才華吸引，對他一見鍾情，兩人迅速陷入愛河，在戀愛5年後就結婚，超模和搖滾歌手的結合成為了當時娛樂圈的一段佳話，當時的她只有24歲，她放棄了大紅大紫的模特事業，在愛情和麵包之間選擇了前者。

超模Paulina Porizkova在事業巔峰期遇上了Ric Ocasek並陷入了愛河。(paulinaporizkov@IG)

按圖看Paulina Porizkova和Ric Ocasek從相識到離婚：

表面恩愛卻秘密協議離婚 慘被前夫背叛

婚後Paulina Porizkova淡出了時尚界，她和丈夫經常結伴出席活動，去到哪裡都形影相隨，像新婚一般甜蜜，當大眾正羨慕著他們如膠似漆的夫妻關係時，原來兩人私下早已協議離婚，卻仍然同居，因為Paulina Porizkova愛得丈夫太深，無法離開他，也想像不了沒有他的生活，兩人就一直同居。Ric Ocasek在2019年在家中心臟病逝世，讓Paulina Porizkova傷心沉寂了很久，最近才重新活躍於Instagram。

可是近日Paulina Porizkova再次陷入了絕望之中，她發現在Ric Ocasek遺囑中竟然沒有留下一分錢或財產給她，她所有的財產都就給了前夫管理，因此現在的她可以說是一無所有，在前夫的遺囑中提到：「Paulina遺棄了我，所以她的名字不會出現在遺囑中」，Paulina如雷轟頂，相伴30年最後得到的竟然是如此巨大的背叛和傷害，原本還沉浸在喪夫之痛的她看清了一切，決定重新開始，為自己而活，重新妝扮自己並以煥然一新的形象再次重操舊業，雖然已不復以往，但55歲的她依然魅力不減，全身散發著自信的光芒，對於丈夫的背叛，她以活得更美好來回應。

按圖看55歲Paulina Porizkova散發魅力的凍齡照：

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資料來源：Daily Mail