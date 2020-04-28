周揚青與羅志祥（小豬）的9年情以一封千字分手信作結，字字鏗鏘地揭發小豬出軌、「多P」，在大眾眼中的她對渣男決斷、毫不留情，連她自己也灑脫直言分手並「不難過，因為你一點都不值得！」 大多留言都是支持她此舉，但內地女演員鄭爽留言「你的9年我心疼，你的文字，還愛他。」，引起內地網民的一場罵戰。

鄭爽的一句留言，令「羅志祥偷食分手」一事，再次引起網民熱議。（微博截圖)

有人直指鄭爽說話不夠圓滑，不考慮別人感受，周揚青明明已經出文大罵小豬，她還說周揚青愛着對方，此舉讓周揚青很尷尬。其實鄭爽感情路不順遂的過來人，雖然因為出演《一起來看流星雨》一炮而紅，卻極度自卑。她曾經自覺配不上前度張翰因而整容。

周揚青與羅志祥此情不再。（IG@showlo）

愛情路不順遂 深明錯愛過後仍是愛？

而之後一任的胡彥斌，因他其貌不揚讓大眾覺得兩人不般配，男方屢屢在微博上被抨擊，兩人最終抵受不住壓力分手。相愛卻不能愛使人遺憾，鄭爽在自傳《鄭爽的書》寫下了與胡彥斌的100件「戀愛中的小事」，「那時候你在微博上遭受攻擊，我沒有過多的回應。那時候你開始變得不愛說話，有一天下着雨我去找你，你躲閃着我的眼神讓我覺得不對勁，在你的房間你抱着我不說話，看得出來你生病了。」一字一句全是對他的心酸不捨。

鄭爽對羅志祥周青揚分手一事如此感慨，大概與她過去有關，點擊回顧她的坎坷情路：

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依然記得他的好與壞

鄭爽的一句意味深長，說得讓人迷惑。

分手信中最「精彩」的部份固然會被媒體大眾放大，但仔細一讀，除了憤怒的控訴，周揚青還記得那段感情中美好的回憶。她依然記得對方「會排掉工作就為了陪我過重要的節日」、「從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我」、「交往這麼多年還是會每天都打電話」。這封信的箇中感情，遠比單純埋怨複雜得多。前度是背叛自己的賤男，理性上固然會憎恨他的不忠，但情感上你又會憶起過去的種種甜蜜回憶。

周揚青依然難以忘懷他的好，IG仍未刪掉二人甜密合照。（IG截圖）

這是一種矛盾的感情，與好姊妹大罵前度時感覺爽快，一個人時又會傷春悲秋何以這段關係不能走到最好。一段感情無疾而終讓人難以忘懷，但撕破臉地分手也讓人不好過，傷口太深一時之間難以癒合，明知不值得，每次看到那道傷痕還是會牽動情緒。周揚青分手文一出，小豬形象跌到谷底，在內地和台灣的工作都被暫停，或許就是對小豬不忠的最好「報復」。洩恨成功，說句「I'm single」又是否代表已經從上一段感情解脫呢？

周揚青分手後剪掉長髮，有人覺得是灑脫狠心的表現，真正想法大概只得當時人才知道。（gracechowwwww@Instagram）

內心平靜才是真正「Move On」

生命中總有些前度，讓你特別深刻，可能是他傷透你心，可能是你有負於他，又可能是留有遺憾。那些人特別得讓你以為會永遠為他留個位置，但時間久了，經歷多了，你突然發現，對他的記憶都被洗刷掉了。那一刻，你知道已經從「永遠放不下」的感情「Move On」。

周揚青對小豬是灑脫放下還是餘情未了？相信只有她自己最清楚。（IG@gracechowwwww）

假裝灑脫只是讓身邊人放心的戲碼，其實你最清楚自己心中還有沒有他，到底怎樣才說是擺脫逝去的感情？一眾專家在外媒《Bustle》中指出忘掉前度的表現，其中一個就是內心平靜。心理學家Antonia Hall直言真正放下前度是你不會再對他的任何事有反應，即使他再次聯絡你，你也不會有任何感覺，反而會專注在自己的人生。

想知自己是否已經放下前塵？以下跡象代表你已經忘掉前度：