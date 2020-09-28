林峯在早前9月26日於微博宣佈當爸爸喜訊！張馨月為他生下一名女兒，榮升人父的林峯跟大家興奮地分享喜悅的心情，並曬出家三口拳頭照，畫面十分溫馨，更寫下感言「會用一生守護」。

林峯和張馨月的愛情結晶品出世。(林峯微博圖片)

第一次抱起你，感受你的溫度和喘息， 人生第一次體會到骨血生命的延續。 可愛的寶貝，你讓我的拼搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言辭，但你的好我全都刻在心裡。這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。

林峯今午在9月26日於微博宣佈當爸爸喜訊！(林峯微博圖片)

林峯除了大曬父愛及對老婆張馨月的愛意，更分享了一輯張馨月懷孕時的搞笑大肚照，杲照片中腹大便便的張馨月挺著圓大的孕肚扮豬八戒，林峯則化身成孫悟空，二人七情上面，拍攝出另類又有趣的大肚照，留下二人第一次當爸爸媽媽的快樂回憶。

林峯與張馨月拍攝搞笑大肚照留念:

男神林峯有樣有家底，更出名對女友呵護備至，是圈中有名的筍盤。18年與舊愛吳千語結束五年情後，火速戀上內地模特兒張馨月，並於19年除夕在社交網站公佈「人生步入新階段，往後的歲月有你相伴，我的夫人張馨月」，正式宣佈封盤。

林峯昔日與吳千語分手後，火速戀上內地模特兒張馨月。(carina.xin@IG)

林峯是圈中有名的筍盤，於19年除夕在社交網站宣佈與張馨月結婚。(微博圖片)

林峯嫂張馨月18年還在內地選秀節目《創造101》因人氣不夠被淘汰，19年已搬入男神林峯的豪宅搖身變成闊太，幸福來到太快，亦引來不少網民「葡萄」。更曾有雜誌報道，指內地網民在張馨月的舊照中，發現她佩戴「九尾狐仙佛牌」，亦指她靠此提升個人魅力，使出「旁門左道」才能順利征服林峯嫁入豪門。

張馨月閃電嫁入豪門成為林峯嫂曾令震驚外界。(carina.xin@IG)

然而，縱觀林峯歷屆女友，雖然全都擁有女神級顏貌，而其「戀商」卻大不同。張馨予憑著自身的三大特質，加上天時地利人和，在最合適的時候出現，不用靠旁門左道，也一樣能征服男神！

祕訣1：無論是第幾次戀愛，愛情裏都應保持初戀的感覺

上圍突出、身形火辣的張馨月，出道時更曾以超性感造型拍攝宣傳照。在這以貌取人的世代，很容易被歸類成拜金網紅的一類。然而，在愛情中，她卻能時常保持初心。戀情剛浮面時，二人曾跟家人在海洋公園遊玩，當時林峯掟中一個Peppa Pig公仔，張馨月已眉笑眼開，他們亦食同一份魚蛋，遊水母館，兩小無猜，猶如初戀的感覺。

充滿童心性格「貼地」的張馨月成功俘虜林峯。(carina.xin@IG)

當時林峯分手不久，張馨月的出現也起了治癒的作用。婚後，搬入了林峯價值六千萬豪宅，所貼的家居照並沒半點炫富，而是仿如小女生般貼出家中的零食櫃，當中包括有樂天熊仔餅、粟一燒等一堆大衆零食，非常貼地，給人一種可愛單純的感覺。

即使已嫁入豪門，張馨月不愛炫富卻愛大曬她至愛的薯片零食。(carina.xin@IG)

對比之下，林峯舊愛千語BB，被指喜歡旅遊及追捧名牌，令林峯花費很大。二人出埠回港，所有行李亦是由男方一手包辦。每個女生都會享受被另一半寵愛的感覺，但倘若長時間只是一面倒的付出，男生也會感到勞累，愛情亦會隨之一點一點磨滅。聰明的女人懂得在愛情中保持初心，知足常樂。每次戀愛都能像是初戀般單純，因她明白雙方愛的輕鬆簡單，才能走得更長久，也不只一味苛求另一半。

林峯舊愛吳千語被指性格「拜金」。(karena_ngs@IG)

祕訣2:善解人意、通情達理 脾氣好的女人最好命

林峯曾公開向吳千語示愛高呼「好愛好愛BB」，可惜二人最終分手。(karena_ngs@IG)

林峯一向寵愛女友，以往曾在舊愛吳千語生日時花盡心思，又在五星級酒店大擺筵席，又人肉赴韓探班送上驚喜。但被寵成公主的千語視乎沒有珍惜這個廿四孝男友，私下經常對男友發脾氣，也有傳她控制林峯的社交圈子，林峯身邊的朋友都不喜歡她。

男生都愛善解人意的女生，林峯因工作未有陪伴張馨月過生日也沒有投訴。(carina.xin@IG)

而在老婆張馨月去年的生日，林峯正忙著開工拍劇，沒有時間陪她同度生日。 張馨月則自得其樂，和一群女性朋友一起慶祝生日。她所發佈的照片中，還有一個有林峯公仔的蛋糕。 林峯也有留言高調示愛：「親愛的豬寶寶，祝你永遠幸福快樂。」生日沒有另一半陪伴，張馨月按自己的節奏享受人生，顯得相當通情達理。通情達理的女人，往往最後得到更多。 用高姿態、發脾氣來控制男人，能得到也許是一時表面的和平。不慌不忙，讓男人長時間心甘情願地為妳付出，這才是高招。

祕訣3: 「奶奶政策」跟另一半的家人相處融洽

在拍拖時期，張馨月已深得林峯家人苡歡心，與林峯堂妹林夏薇更是情同姐妹。（微博圖片）

跟另一半的家人相處，從來都需要莫大學問。然而只要你解決了這個問題，你們的愛情將走得更順利。當年林峯深愛吳千語，但有傳林峯爸爸有感吳千語利用自己兒子，不准她嫁入家門。 也有指性格cool爆的千語BB，也未得到林峯身邊親友們的歡心。

張馨月深得林峯家人歡心，在IG上大讚奶奶十分「識做」。(carina.xin@IG)

相反，張馨月是由林峯家人介紹，拍拖初期曾與林峯父母曾同遊海洋公園，其後也跟林峯堂妹林夏薇成了好友。婚後，張馨月在社交網站曬出老公和奶奶煮的料理，並留言：「婆婆做的意面、老公做得疙瘩湯，誰的更勝利一籌」更寫上「幸福」、「中國好婆婆、好老公」等字句，證明婚後與林峯一家相處融洽，深諳做新抱之道。

嫁給林峯的張馨月成為令人羨慕的幸福林太太。(carina.xin@IG)

綜括而言，林峯用情至深，為舊愛花盡心思，把她寵成公主，但二人最終也逃不過分手的局面。當他有感愛得太累，出現了這樣一個善解人意、充滿初戀感覺的張馨月，自然就會想娶她回家，與她生兒育女建立家庭，正如他所言「用一生守護」。