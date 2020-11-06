李孝利被喻性感歌姬，近日忙於與Rain和劉在錫錄製綜藝節目《玩什麼好呢？》，更與他們組成企劃組合「SSAK3」，並同時邀請音樂人丈夫李尚順幫忙創作出道主打歌外。李孝利近日更與Mamamoo成員華莎、歌手嚴正花與Jessi等人組成限定女團「退貨遠征隊」，事業再次火紅的李孝利，卻突然在官方網站宣布自己將會暫別娛樂圈5年，更說：「今日已經是最後的拍攝工作，5年後再見吧，不要忘記我啊。」不少粉絲便估計李孝利為了懷孕做好準備而再次暫別演藝圈。

李孝利早前突然在官方網站上傳短片宣布自己將會暫別娛樂圈5年，更說：「今日已經是最後的拍攝工作，5年後再見吧，不要忘記我啊。」(「Camping Club Gallery」短片截圖)

早前性感歌姬李孝利聯同Rain和「國民MC」劉在錫組成的企劃組合「SSAK3」，成軍僅兩星期，除持續橫掃韓國音源榜單外，更連續兩星期奪得音樂節目的冠軍位置，成為萬眾矚目的超新星，人氣再次高企。

性感歌姬李孝利聯同Rain和「國民MC」劉在錫錄製綜藝節目《玩什麼好呢？》，並在節目中組成企劃組合「SSAK3」，組合只成軍2個月便獲得很不錯的成績。(hangout_with_yoo@IG)

李孝利或計劃懷孕暫放下事業？

組合「SSAK3」日前已準備結束夏季活動，而粉絲期盼李孝利、Rain與劉在錫在冬季時來一個強勢回歸，但李孝利卻被劉在錫大爆有機會因懷孕計劃不能再錄音節目，事關劉在錫希望再請李尚順為節目寫下冬季主題曲，但李孝利卻說：「我現在有懷孕計劃，如果那時沒懷孕就會來參與吧！」當時Rain與劉在錫便笑着抱怨李孝利就算有懷孕計劃，也要為隊友着想。

李孝利在節目《Face ID》更提議丈夫可與她做做「提升性慾」的瑜珈來增加懷孕機會，(《Face ID》截圖)

最後李孝利更要求Rain與劉在錫送她一盒驗孕棒作為離別禮物，頓時令兩位男人感到非常尷尬，同時更在現場引發一陣笑聲。而李孝利與音樂人丈夫李尚順結婚7年，早前組合「SSAK3」獲得音樂節目冠軍時，李孝利已在台上大喊：「親愛的，我很想你！」在打歌期間頻頻提到丈夫，非常甜蜜。

雖然早前驚傳李孝利會暫離娛樂圈5年，但日前李孝利公司Fin.K.L Gallery便上傳一篇報道並表示：「她只是向粉絲做出感謝問候和開了個玩笑，超級巨星累了。」便否認了李孝利會暫別演藝圈的傳聞，但李孝利早前已有透露自己有意成為媽媽，更有懷孕計劃，她在節目《Face ID》更提議丈夫可與她做「提升性慾」的瑜珈來增加懷孕機會，所以往後日子李孝利會再次選擇暫別演藝圈，也不是沒有可能的事。

▼▼▼【按圖看】性感歌姬李孝利的個人硬照▼▼▼

李孝利：「幸福不在乎別人怎麼看，而是自己怎麼想。」李孝利結婚7年 幸福依然

李孝利自2013年宣布與其貌不揚的音樂才子李尚順結婚後，也一直幸福依然 (微博@孝利家民宿)

韓國元祖性感女神李孝利，自2013年宣布與其貌不揚的音樂才子李尚順結婚後，卸下「國民妖精」稱號，便淡出娛樂圈。她選擇在事業如日中天時退居幕後，並洗盡鉛華與丈夫定居在風光明媚的濟州島，當時更震撼整個娛樂圈，但選擇嫁給愛情的李孝利用樸實無華卻細膩溫馨的婚後生活，訴說著：「幸福不在乎別人怎麼看，而是自己怎麼想。」兩人結婚7年，幸福依然。

李孝利嫁給了被指是「醜窮男」的李尚順 卻收穫了真正的愛情

李孝利與音樂才子李尚順結婚7年依舊幸福，早前李孝利更在Instagram上傳一段短片，更命名為「尚順故事」，以短片形式說着她與丈夫李尚順的故事，也是一段她與丈夫甜蜜的回顧。

短片所敘述的故事是這樣開始，在很久以前，有個男人夢想着自己離成功不遠，但他有很多家庭成員需要照顧。他有一個長不大、不成熟的妻子，也需要很多照顧，即便他想要多成功，可是卻做不到，於是他改變主意。結果，他就一直幸福地與妻子生活下去，短片更附上李孝利與丈夫熱吻片刻，兩人在短片中充滿溫度的互動，不言而喻的默契讓眾多女生大說：「李孝利嫁給了醜窮男，卻收穫了真正的愛情。」亦就如電影《美女與野獸》所說：「愛情，能把一個男人變成野獸； 也可以讓一個醜陋的人變得高尚。」

▼▼▼【按下圖】看更多短片的甜蜜截圖▼▼▼

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一段幸福美好的婚姻不只談「相愛」 被「需要」感覺更為重要

李孝利與音樂才子李尚順結婚８年依舊甜甜蜜蜜，以往不被人他人看她的愛情，最後卻成為別人口中渴想要的愛情 (微博@孝利家民宿)

曾有人說：「別人的漂亮讓人嫉妒，李孝利的漂亮讓人喜歡。」李孝利的出現讓韓國娛樂圈對性感這個形容詞有着新的理解，性感在李孝利身上不是搔首弄姿、不是賣弄身材、不是濃妝艷抹，看見李孝利就自自然然在腦海浮現「性感」這個形容詞。性感嬌嬈配上大眼、小麥膚色和不造作的個性讓她紅遍韓國，當時琅琅上口的神曲《10 Minutes》更讓她橫掃整個樂壇的獎項，成為「舞曲天后」，名氣也為年輕的她帶來巨額收入，但她內心也是一直渴望一段純樸的愛情。

李孝利與丈夫李尚順在一次救助流浪狗的公益活動相識(ig@hyoleehyolee)

那一年，愛動物的李孝利在一次救助流浪狗的公益活動相識音樂才子李尚順，兩人一拍即合，萌生愛意。但說到名聲、樣貌、地位或是賺錢能力，李孝利可說是拋離李尚順很大的距離，但「性感女神」卻甘願為了愛情，拋棄頭頂光環，與他發展愛情，更在相戀兩年後選擇與對方步入婚姻，雖當時祝福聲挾雜負面聲，更說她們是「美女與野獸」的組合，這段不被他人看好的婚姻，卻成就一段為人陶醉的愛情故事。

「我喜歡只有一件衣服、彈結他、年紀大的李尚順，在我眼裏他是最帥的。哥哥（李尚順）是一位不吃人間煙火的男生，而我卻只有錢。即使這樣，哥哥（李尚順）也不討厭我。」 李孝利

「雖然我有很多的戀愛經驗，但我一直都不知道『真的很愛很愛』是什麼感覺，讓我感到奇怪的是，我真的很思念、很喜歡他。」 李孝利

李尚順極窩心寵妻行為榮升「國民丈夫」

婚後李孝利遠離舞台且淡出娛樂圈，脫去往日性感火辣形象，換上與丈夫李尚順合襯的樸素簡單風格，更在成婚4年後與丈夫攜手出演綜藝節目《孝利家民宿》，讓別人窺探他們平淡且幸福的海邊生活。

節目更為李尚順帶來「國民丈夫」的稱號，鏡頭下不難發現李尚順對李孝利疼愛有加，每天叫她起床、為她烹調早餐、為她分擔家中家務和睡前會為她按摩頭皮等，最重要的是李尚順總是將李孝利的感受放在第一位，即便到外地工作，也不忘打電話關心她，沒有因朝夕相處而忽略對彼此的關心，更不難在節目中發現他們自然的親暱舉動，他們之間真摰幸福的相處，也讓當初批評他們的網民明白到愛情當中最重要的，不是對方是什麼樣子，而是他在妳的面前是甚麼的樣子。

愛不需要完美 只是需要真誠

成婚4年後的李孝利與丈夫攜手出演綜藝節目《孝利家民宿》(微博@孝利家民宿)

嫁給愛情的李孝利也以自己的婚姻故事，分享真正幸福的愛不需要完美，只需要真誠，真愛雖然不會把人變成一個不同樣貌的人，但卻可能帶出那個最好的自己，李孝利曾說：「除了錢我一無所有。」明白到過往紙醉金迷生活並沒有讓自己的人生變得更有價值，但真誠的愛卻可成就一個更好的自己，她也為了愛情放棄昔日生活，與丈夫李尚順生活在海邊，遛遛貓狗，靜靜地依靠彼此肩膀，看着讓人感恩的日落。

▼▼▼【按下圖看更多】李孝利與丈夫李尚順甜蜜的照片▼▼▼

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