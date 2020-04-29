李孝利李尚順結婚八年熱吻片放閃　網民：嫁給醜窮男卻收穫真愛情

韓國元祖性感女神李孝利，自2013年宣布與其貌不揚的音樂才子李尚順結婚後，卸下「國民妖精」稱號，便淡出娛樂圈。她選擇在事業如日中天時退居幕後，並洗盡鉛華與丈夫定居在風光明媚的濟州島，當時更震撼整個娛樂圈，但選擇嫁給愛情的李孝利用樸實無華卻細膩溫馨的婚後生活，訴說著：「幸福不是別人怎麼看，而是自己怎麼想。」兩人結婚八年，幸福依然。

李孝利自2013年宣布大與其貌不揚的音樂才子李尚順結婚後，也一直幸福依然 (微博@孝利家民宿)

久未露面的「性感女神」李孝利與音樂才子李尚順結婚八年，依舊幸福，早前李孝利更在Instagram上傳一段短片，更命名為「尚順故事」，以短片形式說着她與丈夫李尚順的故事，也是一段她與丈夫甜蜜的回顧。

在 Instagram 查看這則貼文 상순이이야기 Leehyolee（@hyoleehyolee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 下午 5:41 張貼

短片所敘述的故事是這樣開始，在很久以前，有個男人夢想着自己離成功不遠，但他有很多家庭成員需要照顧。他有一個長不大、不成熟的妻子，也需要很多照顧，即便他想要多成功，可是卻做不到，於是他改變主意。結果，他就一直幸福地與妻子生活下去，短片更附上李孝利與丈夫熱吻片刻，兩人在短片中充滿溫度的互動，不言而喻的默契讓眾多女生大說：「李孝利嫁給了醜窮男，卻收穫了真正的愛情。」，亦就如電影《美女與野獸》所說：「愛情，能把一個男人變成野獸； 也可以讓一個醜陋的人變得高尚。」

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一段幸福美好的婚姻不只談「相愛」 被「需要」感覺更為重要

李孝利與音樂才子李尚順結婚８年依舊甜甜蜜蜜，以往不被人他人看她的愛情，最後卻成為別人口中渴想要的愛情 (微博@孝利家民宿)

曾有人說：「別人的漂亮讓人嫉妒，李孝利的漂亮讓人喜歡。」李孝利的出現讓韓國娛樂圈對性感這個形容詞有着新的理解，性感在李孝利身上不是搔首弄姿、不是賣弄身材、不是濃妝艷抹，看見李孝利就自自然然在腦海浮現「性感」這個形容詞。性感嬌嬈配上大眼、小麥膚色和不造作的個性讓她紅遍韓國，當時琅琅上口的神曲《10 Minutes》更讓她橫掃整個樂壇的獎項，成為「舞曲天后」，名氣也為年輕的她帶來巨額收入，但她內心也是一直渴望一段純樸的愛情。

李孝利與丈夫李尚順在一次救助流浪狗的公益活動相識(ig@hyoleehyolee)

那一年，愛動物的李孝利在一次救助流浪狗的公益活動相識音樂才子李尚順，兩人一拍即合，萌生愛意。但說到名聲、樣貌、地位或是賺錢能力，李孝利可說是拋離李尚順很大的距離，但「性感女神」卻甘願為了愛情，拋棄頭頂光環，與他發展愛情，更在相戀兩年後選擇與對方步入婚姻，雖當時祝福聲挾雜負面聲，更說她們是「美女與野獸」的組合，這段不被他人看好的婚姻，卻成就一段為人陶醉的愛情故事。

「我喜歡只有一件衣服、彈結他、年紀大的李尚順，在我眼裡他是最帥的。哥哥（李尚順）是一位不吃人間煙火的男生，而我卻只有錢。即使這樣，哥哥（李尚順）也不討厭我。」 李孝利

「雖然我有很多的戀愛經驗，但我一直都不知道『真的很愛很愛』是什麼感覺，讓我感到奇怪的是，我真的很思念、很喜歡他。」 李孝利

李尚順極窩心寵妻行為榮升「國民丈夫」

婚後李孝利遠離舞台且淡出娛樂圈，脫去往日性感火辣形象，換上與丈夫李尚順合襯的樸素簡單風格，更在成婚4年後與丈夫攜手出演綜藝節目《孝利家民宿》，讓別人窺探他們平淡且幸福的海邊生活。

節目更為李尚順帶來「國民丈夫」的稱號，鏡頭下不難發現李尚順對李孝利疼愛有加，每天叫她起床、為她烹調早餐、為她分擔家中家務和睡前會為她按摩頭皮等，最重要的是李尚順總是將李孝利的感受放在第一位，即便到外地工作，也不忘打電話關心她，沒有因朝夕相處而忽略對彼此的關心，更不難在節目中發現她們自然的親暱舉動，她們之間真摰幸福的相處，也讓當初批評他們的網民明白到愛情當中最重要的，不是對方是什麼樣子，而是他在妳的面前是甚麼的樣子。

愛不需要完美 只是需要真誠

成婚4年後的李孝利與丈夫攜手出演綜藝節目《孝利家民宿》(微博@孝利家民宿)

嫁給愛情的李孝利也以自己的婚姻故事，分享着真正幸福的愛，是不需要完美，只是需要真誠，真愛雖然不會把人變成一個不同樣貌的人，但卻可能帶出那個最好的自己，也讓曾說：「除了錢我一無有。」的她明白到過往紙醉金迷生活並沒有讓自己的人生變得更有價值，但真誠的愛卻可成就一個更好的自己，她也為了愛情放棄昔日生活，與丈夫李尚順生活在海邊，遛遛貓狗，靜靜地依靠彼此肩膀，看着讓人感恩的日落。

【按下圖看更多】李孝利與丈夫李尚順甜蜜的照片：