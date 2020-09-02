【線下脫單】抗拒交友App？自然不刻意搭訕5招　主動出擊命中目標

大部分的人是被動且沒自信，所以從來不認為自己能被注意。但這不是重點，最重要的是去「對」的地方，才能遇見頻率相近的對象。而「對」的地方，是依照自己的喜好且貼近自身性格、品味、習慣的處所，像是咖啡廳、餐廳、酒吧、展覽空間、電影院、健身中心等，其實在妳常停留的地方就會有適合的對象出現，無論是純粹交友認識「同好」或是「豔遇」都是可以把握善用的。 以下為親身經驗以及聊天內容的建議，讓妳無論主動出擊或是被搭訕的聊天過程中，都不會卡卡沒話題，而是更了解彼此是否契合！

五種不同場合，這樣聊天能增加成功率（按圖了解）▼▼▼

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相信以上這些範例，很多人也經歷過，這也是我多年來最常也最多的交友方式，而且是自然不刻意的建立起友情或愛情（笑），至於其他像是漫畫店、玩具展（店）、圖書館、複合式空間、健身房⋯⋯也是能相遇適切的對象。

另外主動出擊者，要先給妳的提醒為：

A . 口腔衛生與體味是否合宜 B . 整體服飾與妝容是否乾淨整潔 C . 要清楚知道自己首先想跟對方「交友」還是「交往」 D . 想在這次對話中知道對方哪些訊息，也想分享什麼給對方知道

除了以上常見的場域，只要妳有習慣待的地方，相信一定會有常遇見而引起妳目光與產生興趣的對象，只要起因為善、禮貌不過度打擾的狀態，都能開啟對話，只要有交流的開始，就不怕沒有機會。

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另外提醒不要太依照自己的「感覺」妄自評論，因為不了解對方之前，所有的感覺都是想像與猜測，也會因為當下的情緒而影響判斷。

這篇主要給沒有在用「交友軟體」的建議，而且我認為在實際生活中的相識，才有機會能深入理解彼此、找到共同價值觀與喜好、擁有好的相遇進而成為彼此日後的適切陪伴。

主要是自身長年的實體經驗，也希望讓更多人不用害怕主動出擊，或者遇到被搭訕的情況也能不慌亂而從容面對。

祝福每個想要認識新朋友以及想脫單的妳，都能不再只是被動等待，而是多了主動的勇氣與製造機會的能力。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Ajin，原文：女生也能主動出擊！高成功率的五種交友方式】