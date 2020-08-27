想談場「異國戀」？異地戀要避免5件事　各種文化戀愛也有SOP

異國戀在有些人眼裡看來浪漫、有些人的CCR（Cross Cultural Romance）「行為」讓其他人不舒服、有些人嚮往卻不知道如何開始，每個人都有每個人的想法和做法，沒什麼關係。

我自己從大學畢業後就一直在不同地方生活，除了自己的經驗外，身邊也有不少朋友是與外國人戀愛、結婚，一切都是很自然正常的認識和交往，也許是更習慣外國人的相處模式、也許是剛好緣分，通常能發展成穩定長期的關係，都並非一味只想巴上老外的心態。

所以如果你也有興趣談場異國戀，並且是抱著想要穩定長期的關係（一夜情就不需要想這麼多了），不知道怎麼開始，可以先看看以下內容。

要異國戀順利需避免的5件事（按圖放大看）▼▼▼

異國戀在哪裡發生？

異國戀通常不會是你上班、下班就會發生的（除非公司有外國人），所以有幾個場域可以有機會發生異國戀。

1. 國外交友軟體（如 OkCupid, CMB, Tinder, Bumble 等）

國外的交友軟體大概是如果無法出國，最容易認識外國人的方式，記得要用英文寫自介。

優點是快速得知對方的種種條件，可以很快認識，缺點是容易遇到只是想約炮的外國人，如果那不是你想要的，盡量避開「只是來短期旅行的外國人」，短期旅遊通常只是想要一個短暫的火花，但若是抱著交朋友的心情，認識彼此文化那就可以試試。如果對方是來長期工作的，就比較容易是想要找一段長期關係，確認對方交友的目的也很重要，避免誤會。

2. 酒吧、夜店

酒吧、夜店也是認識外國人的常見地點，不過這些地方的潛規則較多，如果你並不那麼熟悉，一方面自己不自在，另一方面也不知道該怎麼反應。建議不要第一次認識就和（帶）對方回家，那樣通常很難發展成認真的關係。

3. 參加 Meetup 活動

Meetup 是一個社群交友網站（APP），由主辦人舉辦活動，可自行報名參加，通常是免費的，有爬山、寫程式、美食…等等聚會，這邊的交流就更傾向交朋友，比較沒有太多的意圖，缺點是聚會後若不是第一次看到就對對方有意思，比較難互相留聯絡方式或有後續發展。

4. 國外自助旅行

自己身處國外，就很容易認識外國人啦！不過如果是短時間，很容易也只是短暫的火花，就看你自己能不能接受了。

5. 國外唸書、生活、工作

留學、打工度假、出差，又或是到一個地方住兩三個月，認識當地人也是異國戀很容易發生的情況，這些的發生就更自然一點，通常也會比較順利，缺點是離開當地後可能要面對遠距關係，或是需要考慮用婚姻關係取得身份。

異國戀需要具備的5個條件（按圖放大看）▼▼▼

各種文化戀愛也有SOP

像在亞洲（台、日、韓），女生通常會期待男生先告白才算是進入正式交往階段，但在美國通常的流程是先約會看看，包括牽手、親吻、甚至包括親密關係，真正的相處過後，也許幾個禮拜、或幾個月，才會在某一天確定彼此是男女朋友關係。又像是台灣很常在告白或交往初期的時候就說出「我愛你」，但在美國說出「我愛你」可是一個非常重要的時刻，通常會在交往一段時間後才會到這個階段，若是在彼此尚未認定的情況下說出，對方可是會一陣錯愕加上尷尬。

這只是幾個例子，每個地方的人面對戀愛和關係的方式都不一樣，這也是異國戀要學習和克服的課題之一。

你說，談個戀愛哪這麼麻煩？

但現實就是，異國戀往往不只有電影、YouTube、IG上的故事浪漫有趣的那面，更多的是在異中求同的互相妥協和包容，有時光是生活在那個國家就是一個問題了，一方有簽證考量、一方有經濟考量，有些人辦理結婚登記更是困難，還要面對家人的疑問和擔憂，大部分時候都不比同一國的伴侶輕鬆，如果只是看見其中的樂趣，那麼體驗一下也許可行，但若是想要長期穩定的關係，又不想要經歷這些痛苦，建議可以三思而後行。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】