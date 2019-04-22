4個異國戀家庭8個王子公主級萌娃　印證混血寶寶的無敵外貌優勢？

融合東西方血統的深邃五官、長長的睫毛，還有雙宛如自備瞳孔放大片的靈活大眼睛，混血兒擁有先天的外貌優勢，總是能在人群中吸引大眾的目光、奪得萬千寵愛，完全是「靠臉就能吃飯」。

近年異國婚姻越來越多，也出現各種「混血萌孩」，許多爸媽乾脆直接為孩子開設粉絲團，或是充當親子「部落客」，光是分享孩子的生活紀錄，就能吸引眾多粉絲追隨、開發廣大商機，意外成就不少星爸星媽。例如台法混血兄弟亞歷山大和阿弟、台美英混血兒伊萊，不但都被廣大粉絲追蹤、廣告代言接不完，還一路紅到海外去。除了他們之外，以下小編再為大家整理出幾個「超萌混血兒」，每個看完都讓阿姨們想認契媽！

來自4個異國戀家庭的神基因混血萌娃！（點圖瀏覽）▼▼

+ 16 + 15 + 14

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁